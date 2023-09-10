Біблійні записи говорять, що Ісус Христос зцілив сліпого біля Силоамської купелі понад 2000 років тому.

Під час археологічних розкопок виявлено знамените місце, де, як кажуть, Ісус Христос зцілив сліпого. Купіль Сілоам була знайдена після того, як більше 2000 років була покрита пустелею.

Це місце в Єрусалимі, який вперше був побудований у 8 столітті до нашої ери під час правління царя Єзекії, було виявлене спільними зусиллями Ізраїльського управління старожитностей, Ізраїльського управління національних парків та Фонду міста Давида. Про це пише Express.

Силоамський ставок, площа якого на піку досягала понад 5 тисяч квадратних метрів, давав Місту Давида проточну воду. Його відкриття має важливе значення для послідовників християнства.

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"Триваючі розкопки в Місті Давида - історичному місці біблійного Єрусалиму-особливо Силоамської купелі і Дороги паломництва, служать одним із найбільших підтверджень цієї спадщини і тисячолітніх зв'язків євреїв і християн з Єрусалимом. Не просто як питання віри, але і як факт", - сказав Зєєв Оренштейн, директор з міжнародних справ Фонду "Місто Давида".

Згідно з уривком із Євангелія від Іоанна, у цій купелі Ісус повернув зір сліпому.

"Не існує півмилі, яка б значила більше для більшої кількості людей, які підтверджують біблійну спадщину Єрусалиму не просто як питання віри, а й насправді", - заявив Оренштейн.

"І, очевидно, живучи в той час, коли так багато біблійної спадщини ставиться під сумнів, - мати можливість розкопати всю цю історичну спадщину та старовину, яка показує, що, будь то євреї чи християни, ви можете побачити це, ви можете доторкнутися до нього, ви могли б пройти по ньому, тому що насправді наша спадщина в Єрусалимі налічує тисячі років, і це не просто питання віри, а факт, розкопаний тут, у Місті Давида", - додав він.

Поки неясно, чи буде Силоамський басейн відкритий для публіки.

Інші новини археології

Як повідомляв УНІАН, раніше ізраїльські археологи досліджували печеру віком 2000 тисячі років і заявили, що вона може бути місцем поховання "повитухи Ісуса" Саломеї. Печера Соломії раніше була закрита для відвідувачів, але після закінчення розкопок її відкриють для всіх бажаючих.

Також ізраїльські археологи знайшли в іншій печері чотири римських меча, які чудово збереглися завдяки сухому клімату Мертвого моря. При цьому три меча знаходилися в дерев'яних ножнах. Археологи також знайшли інші артефакти віком 6000 років, та датовані римським періодом - близько 2000 років тому.

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