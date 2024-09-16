Битва при Ватерлоо, що відбулася 18 червня 1815 року, забрала життя щонайменше 20 000 солдатів.

Нещодавні розкопки археологів на фермі Мон-Сен-Жан недалеко від Ватерлоо виявили моторошне нагадування про битву при Ватерлоо, один з найкривавіших конфліктів у Європі.

Під керівництвом організації Waterloo Uncovered група археологів і ветеранів війни виявила унікальну траншею, заповнену останками людей і тварин. Це відкриття проливає нове світло на наслідки історичної битви, яка ознаменувала кінець правління Наполеона Бонапарта і Наполеонівських воєн.

Битва при Ватерлоо, що відбулася 18 червня 1815 року, забрала життя щонайменше 20 000 солдатів. Ферма Мон-Сен-Жан, розташована на території сучасної Бельгії, служила польовим госпіталем для військ герцога Веллінгтона. Недавні розкопки були зосереджені на траншеї, яку, як вважають, було навмисно вирито, щоб очистити госпіталь від мертвих і вмираючих після битви. У ній були як людські, так і тваринні останки, розділені бар'єром з ящиків для боєприпасів, знятих із солдатських ранців. Археологи вважають, що таке планування могло бути спробою солдатів зберегти гідність і повагу до полеглих серед жахів війни.

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Тоні Поллард, археолог з Університету Глазго і науковий керівник розкопок, пояснив: "Я не можу пригадати жодного іншого місця, яке мало б таке поєднання елементів - воно справді унікальне, як у наполеонівській археології, так і за її межами. Планування траншеї, де всі рештки тварин перебували по один бік огорожі ящика з боєприпасами, а всі людські рештки - по інший, переконливо свідчить про те, що люди, які поховали цю людину, намагалися надати їй певну гідність та повагу, незважаючи на жахливу сцену, з якою їм довелося б зіштовхнутися, очищаючи польовий госпіталь від мерців".

Серед останків команда виявила скелети семи коней, бика і частково корови, а також 15 відрубаних людських кінцівок. Докази свідчать про те, що трьох коней було вбито пострілами з мушкета в голову, а деякі тварини мали сліди оброблення, ймовірно, використані в їжу.

Розкопки, проведені 2022 року, вже виявили самотній людський скелет, а також рештки коней і ампутовані кінцівки, але розкопки 2023 року виявили набагато більше. Тепер дослідники вважають, що в польовому госпіталі Мон-Сен-Жан, де операції проводили без анестезії або антибіотиків, могло бути ампутовано понад 500 кінцівок. Поллард зауважив, що долі солдатів часто залишалися "на колінах богів", а виживання було невизначеним.

Для Клайва Джонса, ветерана Уельської гвардії та учасника розкопок, розкопки стали глибоко особистим досвідом. Джонс служив у Королівській кавалерії під час бомбардування Гайд-парку 1982 року, внаслідок якого загинули 11 військовослужбовців і сім кавалерійських коней. Розмірковуючи про виявлення скелетів коней, Джонс сказав: "Я думав, що солдат вразить мене найбільше, але насправді це були коні. Це просто повернуло мене до жахів того дня".

Waterloo Uncovered - це новаторська ініціатива, яка поєднує археологічні дослідження з підтримкою ветеранів, пропонуючи колишнім військовослужбовцям шанс зцілитися, взявши участь у розкопках на полі бою. Програма надає як історичні відомості, так і підтримку психічного здоров'я, даючи змогу ветеранам працювати над своїми травмами, одночасно вивчаючи історії солдатів, які воювали століття тому.

Тоді як історичні звіти часто фокусуються на військовій стратегії та політичних результатах, місце на фермі Мон-Сен-Жан розкриває сувору реальність поранень на полі бою і зусиль, докладених для догляду за пораненими. Воно також пропонує ширший погляд на багатонаціональні сили, які воювали проти Наполеона, з солдатами з Великої Британії, Пруссії, Нідерландів і різних німецьких держав.

"Це місце дає нам реальний знімок того, що сталося після битви. Сюди входить зняття всіх елементів уніформи з мертвих солдатів, евтаназія поранених коней і навіть використання забитих тварин для виживання. Це суворе нагадування про людську і тваринну ціну війни", - пояснив Поллард.

Новини про археологічні знахідки

Археологи розкопали могилу "варвара", який помер на кордоні Римської імперії в четвертому столітті нашої ери.

Чоловік, якому було близько 60 років, був похований 1700 років тому разом із цінними речами, такими як кераміка, скляний посуд і невеликий гребінець із дрібними зубцями. Дослідники виявили поховання під час будівництва будинків у селі Герштеттен, за 65 км на схід від Штутгарта в Німеччині.

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