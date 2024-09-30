Місто було зруйноване настільки повністю, що залишалося безлюдним протягом наступних 170 років.

Місто, осаджене римлянами понад 2000 років тому після того, як його жителі повстали проти імперії, було зруйноване настільки повністю, що залишалося безлюдним протягом майже двох століть, кажуть археологи.

Дослідники розкопали рештки стародавнього міста Фрегелли, союзного римлянам, у сучасній Італії, щоб зрозуміти його соціальну та економічну структуру до й після його зруйнування в 125 р. до н. е., пише The Independent.

Нещодавні розкопки на найстарішій віллі в регіоні та римському військовому таборі за межами міста припускають, що напад настільки знищив життєдіяльність стародавнього міста, що ця територія залишалася незаселеною понад 170 років.

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Вілла, розташована приблизно за 100 км від Риму, була побудована за 80 років до облоги Фрегелли близько 205 р. до н. е., і є найстарішою спорудою такого роду, виявленою в регіоні, кажуть археологи.

Вчені виявили ознаки руйнувань, спричинених нападом римлян на віллу, зокрема шар пошкоджень від пожежі, а також фрагменти кераміки.

Розкопки на місці дають нове уявлення про сільське життя та економічну діяльність жителів регіону в той час, кажуть вони.

Аналіз насіння і залишків рослин, знайдених на місці, показав, що в стародавньому комплексі вілли виробляли вино, фрукти і зерно.

Вино призначалося "не тільки для місцевого ринку", а й для ширшої середземноморської торгівлі "аж до Іспанії та Франції", кажуть дослідники.

Тепер учені підозрюють, що руйнування місця, ймовірно, було спрямоване на те, щоб завдати удару по засобах до існування жителів міста.

Причина повстання залишається не зовсім зрозумілою, але вчені припускають, що це могло бути пов'язане з тим, що жителі союзного міста вимагали повного римського громадянства з повними юридичними правами, особливо у сфері володіння землею.

Приблизно під час повстання римські консули вели кампанію за кордоном, кажуть дослідники.

"Жорстоке руйнування завдало тривалої шкоди всій економіці регіону. Околиці залишалися незаселеними понад 170 років, поки ця територія не була остаточно перетворена на сміттєзвалище", - каже археолог Домінік Машек із Leibniz-Zentrum für Archäologie.

Вчені також оцінили руїни римського військового табору на околиці стародавнього міста. Вони виявили, що табір, побудований спеціально для облоги, займав площу близько 90 на 143 метри, оточений валом і ровом.

За словами дослідників, ця конструкція відповідає римській військовій стратегії і тактиці облоги.

"Ця нова інформація об'єднує нашу картину римської облоги в 125 році до н. е.", - сказав доктор Машек.

Римські війська під командуванням Луція Опімія атакували латинське місто Фрегелли і зруйнували його, що стало частиною серії криз, які в кінцевому підсумку призвели до Союзницької війни 91-87 рр. до н. е., коли всі італійські союзники Риму зажадали повного громадянства.

Останні результати показують масштаб руйнувань, завданих римською кампанією проти Фрегелл, і показують зміни, які потрясли навколишній культурний ландшафт після нападу.

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