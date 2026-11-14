Археологи знайшли затонулі кораблі віком 1800 років: що їх здивувало

Повінь могла призвести до руйнування або затоплення суден, після чого їх швидко засипало донними відкладеннями.

У Пекіні археологи знайшли три затонулі судна віком близько 1800 років, що належать до епох династій Хань і Цзінь. Ця знахідка є рідкісним матеріальним свідченням існування системи державних перевезень внутрішніми водними шляхами в стародавньому Північному Китаї. Про це пише heritagedaily.

Судна були виявлені на глибині близько семи метрів від сучасної поверхні землі, неподалік від ділового району Ліцзе та місця, де колись знаходилися міські ворота Цзіньчжунду.

Три судна, які отримали назви "Юндінхе № 1", "Юндінхе № 2" та "Юндінхе № 3", були знайдені в руслі стародавньої річки Юндінхе; носові частини всіх трьох кораблів були звернені на південний захід.

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За даними дослідників з Пекінського муніципального інституту археології, геологічний аналіз показує, що в минулому на цьому місці знаходився захищений вигин або заводь стародавнього річкового русла - можливо, тут розташовувалася пристань.

Орієнтація суден дозволяє припустити, що в момент, коли їх залишили або вони опинилися похованими під шаром ґрунту, вони були пришвартовані поруч одне з одним.

Судно "Юндінхе № 2" збереглося краще за інші: його довжина становить близько 14 метрів, максимальна ширина - 2,5 метра, а висота збереженої частини - приблизно 0,9 метра.

У його корпусі є десять поперечних балок, що розділяють судно на дев’ять відсіків.

Дослідники вважають, що деталі, які збереглися на інших суднах, можуть пролити світло на їхню подальшу долю. У статті зазначено:

"Хоча судно "Юндінхе № 1" було зруйноване, його верхня та нижня частини лежали одна на одній у впорядкованому вигляді, підтримувані вертикально встановленими дерев’яними дошками; це вказує на те, що їх помістили туди навмисно".

На носовій частині судна "Юндінхе № 3" також помітні сліди обробки - можливо, це були сліди ремонту.

Дін Ліна, наукова співробітниця Пекінського муніципального інституту археології, зазначила: усі ці знахідки дають підстави припустити, що пошкоджені судна могли бути зібрані в одному захищеному місці біля причалу в очікуванні ремонту.

Згодом повінь могла призвести до руйнування або затоплення суден, після чого їх швидко занесло донними відкладеннями.

Однією з найважливіших знахідок стало чітке клеймо - китайський ієрогліф "官" ("гуань"), що означає "державний" або "офіційний", виявлене на деталях кораблів.

На думку дослідників, цей знак вказує на належність суден державним структурам. Це важливе археологічне свідчення, яке допомагає вивчати державне суднобудування та річковий транспорт епох Хань і Цзінь.

Що дивує у цій знахідці

Важливо, що досі археологічні знахідки цих періодів у Пекіні обмежувалися переважно похованнями та залишками поселень - матеріальних свідчень розвитку внутрішнього судноплавства було вкрай мало. Таким чином, місця корабельних аварій дають змогу по-новому поглянути на судна, які курсували водними шляхами в околицях стародавнього Пекіна.

У районі об’єкта "Юндінхе № 2" (річка Юндінхе) також було знайдено дерев’яну модель весла довжиною 13 сантиметрів.

Серед інших знахідок, пов’язаних із затонулими суднами, - кераміка, черепиця, елементи колодязних конструкцій, а також останки тварин: коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і собак.

На ділянці "Юндінхе № 3" археологи виявили людський скелет без черепа. Аналіз показав, що це останки жінки віком близько 25 років.

Положення тіла, на думку дослідників, може вказувати на те, що людина потонула, хоча обставини смерті залишаються нез’ясованими.

Виняткова збереженість суден пояснюється тим, що вони опинилися похованими в насичених водою донних відкладах.

Цікаво, що шари мулу та піску надійно ізолювали дерев’яні конструкції, обмеживши доступ кисню, який в іншому разі призвів би до руйнування деревини.

Для лабораторних досліджень археологи зібрали понад десять ящиків із зразками донних відкладень, взятих як із самих суден, так і з навколишніх шарів ґрунту.

Для уточнення хронології корабельних аварій дослідники використовують радіовуглецевий аналіз у поєднанні зі стратиграфічними даними та вивченням артефактів. Крім того, проводяться археоботанічні та молекулярні дослідження пилку, фітолітів та інших мікроскопічних залишків, що допомагає реконструювати вигляд стародавнього річкового середовища.

Зазначається, що ця знахідка також може надати нові свідчення про зміну русла річки Юндінхе.

Річкова система з часом зазнала значних змін внаслідок повеней, геологічних процесів і, пізніше, антропогенного впливу. У епохи Хань та Цзінь тут існувала набагато складніша мережа річкових русел, озер і боліт, ніж сьогодні.

Виявлення суден у зоні, пов’язаній із стародавнім водним шляхом Юйшуй, є матеріальним доказом того, що ця річкова система була судноплавною. Видання пише:

"Самі судна, мабуть, були добре пристосовані для плавання внутрішніми водними шляхами північного Китаю. Їхні подовжені корпуси з плоским дном, невелика осадка та плавно підняті носові частини дозволяли їм пересуватися річками, для яких характерні мілководні ділянки та коливання рівня води".

За словами дослідників, ці три судна є рідкісними ранніми зразками суднобудівних технологій, характерних для Пекіна та внутрішніх водних шляхів північного Китаю. Археологічні дослідження місць корабельних аварій та русла стародавньої річки тривають, а самі судна було вилучено та збережено як цілісні об’єкти.

Планується розмістити кораблі в умовах контрольованої температури та вологості; не виключено, що в майбутньому ці судна, вік яких становить близько 1800 років, будуть виставлені для загального огляду.

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