Місцезнаходження храму вдалося встановити завдяки скануванню ґрунту, а також попереднім знахідкам.

В Урлі (Туреччина) археологи виявили залишки храму Афродіти, вік якого оцінюється у 2500 років.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

"Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, Знахідка датується V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована на той час", - повідомила доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі Еліф Копарал.

За її словами, розкопки в цьому районі почалися ще у 2006 році. Місцезнаходження храму вдалося встановити завдяки скануванню ґрунту, а також попереднім знахідкам. Зокрема, йдеться про печери і могили знатних людей громади того часу. Всього було виявлено 35 стародавніх поселень. 16 з них належать періоду пізнього неоліту.

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Автор: УНІАН