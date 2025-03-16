Астронавти протягом понад 9 місяців перебували в невагомості, але тепер їх нарешті поміняли.

Капсула SpaceX доставила на МКС чотирьох астронавтів у рамках місії NASA зі зміни екіпажу, що дасть змогу двом застряглим астронавтам, Баррі "Бучу" Вілмору і Суні Вільямс, нарешті повернутися додому після дев'яти місяців "ув'язнення" на орбітальній станції.

Приблизно через 29 годин після запуску з Космічного центру Кеннеді у Флориді, капсула Crew Dragon місії Crew-10 пристикувалася до МКС у неділю о 4:04 за Гринвічем, пише The Guardian.

Хоча Crew-10 є звичайною ротаційною місією, цей політ став довгоочікуваним першим кроком до повернення Вілмора і Вільямс додому. Вони планують покинути МКС у середу, орієнтовно о 8 ранку, разом з американцем Ніком Гейгом і російським космонавтом Олександром Горбуновим.

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Місія зі зміни екіпажу виявилася втягнутою в політику. Нинішній президент США Дональд Трамп і гендиректор SpaceX Ілон Маск бездоказово звинувачували Джо Байдена в тому, що він нібито залишив Вілмора і Вільямс на станції з політичних міркувань.

Вілмор особисто заявив, що не отримував жодної інформації про пропозицію Маска щодо можливості більш раннього повернення на Землю. NASA від самого встановило конкретну дату рятувальної місії, яка все ж таки періодично переносилася через різні проблеми. До того ж, за весь цей час не було жодної справної капсули, яка могла б забрати їх із МКС.

Інші новини з космосу

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск анонсував перший політ на Марс у 2026 році. Якщо все пройде успішно, то місії з людьми розпочнуться вже у 2029 році. Хоча 2031 рік здається більш імовірним.

Крім того, вчені виявили чотири планети біля Сонячної системи. У своєму дослідженні вчені з'ясували, що маса кожної з чотирьох мініатюрних планет навколо зірки Барнарда становить лише 20-30% маси Землі. Повний оберт навколо зірки вони здійснюють всього за кілька днів.

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