Це відкриття допомогло зрозуміти, чому ядро Червоної планети не таке велике, як припускалося раніше.

У 2021 році вчені використовували для вивчення Марса InSight, роботизований зонд для вивчення внутрішніх частин планети.

Як пише The New York Times (NYT), космічний корабель прослухав достатню кількість марсіанських землетрусів, щоб скласти уявлення про пластівчасту природу марсіанського підземного світу. За даними InSight, кора і мантія не були особливо дивними, однак ядро було занадто великим і не дуже щільним для такої маленької планети. Для деяких дослідників ці вимірювання не здавалися правдоподібними.

Доктор Амір Хан, геофізик З ETH Zurich в Швейцарії, детально вивчив дані InSight і зазначив, що вчені дещо упустили і ядро Марса все-таки маленьке.

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Видання зазначає, що дві групи вчених, незалежно одна від одної, переоцінили сейсмічні дані InSight, і дійшли висновку, що ядро Марса не на стільки велике, як вважали раніше. Початкова оцінка була помилковою через невиявлений океан розплавленої породи глибиною від 90 до 125 миль, що зробило базове ядро більшим, ніж є насправді.

Але глибоке море магми, приховане під твердою мантією Марса і підтримуване розплавленими радіоактивними елементами, є екзотикою. "Цього не існує на землі", - сказав доктор Хан і додав, що це відкриття тепер може вимагати переосмислення хаотичної еволюції Червоної планети.

Раніше дослідники з'ясували, що ядро Марса має радіус близько 1140 миль, що дозволяє припустити, що воно не дуже щільне. Однак тепер вчені встановили, що радіус рідкого ядра становить близько 1000 миль і воно щільне, багате залізом з меншою кількістю більш легких елементів.

Через чотири роки після запуску космічний корабель InSight закінчив свою місію і був знищений у 2022 році. Але вчені вважають, що відкриття цього океану магми, ймовірно, не стане останнім сюрпризом місії і це тільки початок.

Інші новини про Марс

Вчені вперше змогли визначити, з чого складається ядро Марса. Розгадати склад ядра допомогли землетруси, які регулярно ставалися на Марсі. Згідно з сейсмічними даними, отриманими за допомогою посадкового модуля NASA InSight, ядро Марса - це рідкий сплав заліза з напрочуд великою кількістю сірки та кисню.

А 17 жовтня вчені з'ясували ймовірну причину найбільшого в історії землетрусу на Марсі.

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