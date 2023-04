Ядро Марса більш рідке та більш стиснене, ніж ядро Землі.

Вчені вперше змогли визначити, з чого складається ядро Марса. Результати дослідження були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Science.

Як повідомляється, розгадати склад ядра допомогли землетруси, які регулярно відбуваються на Марсі.

Згідно з сейсмічними даними, отриманими за допомогою посадкового модуля NASA InSight, який протягом чотирьох років стежив за внутрішньою частиною Червоної планети, центр Марса - це рідкий сплав заліза з напрочуд великою кількістю сірки та кисню.

Це інформація, яка може допомогти вченим краще зрозуміти історію Марса і зрозуміти, чому він відрізняється від Землі: одна планета являє собою посушливий, неживий клубок пилу, а інша пишна й багата рослинністю.

Землетруси - це не просто гуркіт, що свідчить про внутрішню активність будь-якого об'єкта. Тепер у вчених є технологія, що дозволяє використовувати їх як свого роду акустичний рентгенівський знімок. Вони поширюються назовні, "стрибаючи" всередині планети, місяця або зірки, перш ніж затихнути. Те, як вони проходять і відбиваються від певних матеріалів, дозволяє вченим створювати карти внутрішнього складу цих тіл.

Ядро Марса повністю рідке. Близько п'ятої частини його ваги складають легкі елементи, переважно сірка, з меншою кількістю кисню, вуглецю та водню.

Це означає, що ядро менш щільне і більш стиснуте, ніж ядро Землі, що може допомогти вченим краще зрозуміти відмінності між двома планетами.

Перше детальна карта Марса - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН раніше, вчені змогли створити першу деталізовану карту Червоної планети.

Для створення карти команда вчених використала понад 3000 спостережень, зроблених за один марсіанський рік. Цей період еквівалентний двом рокам на Землі. Після цього вони об'єднали зображення разом, щоб створити кольорову композицію.

