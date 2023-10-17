Ілон Маск вже давно говорить про свою віру в те, що люди одного дня повинні колонізувати Марс, і нові дослідження можуть точно вказати, де вони, можливо, захочуть жити.

Імовірна причина найбільшої за всю історію сейсмічної події, зареєстрованої на Марсі, була виявлена в результаті дослідження, проведеного під керівництвом Великої Британії.

Землетрус на Марсі магнітудою 4,7 було зафіксовано посадковим модулем NASA InSight 4 травня минулого року. Він викликав вібрації, які відбивалися по планеті протягом шести годин, пише Sky News.

Спочатку припускалося, що він був викликаний падінням метеорита, що раніше призводило до подібних поштовхів. Але після дослідження величезної поверхні Червоної планети площею 144 мільйони квадратних кілометрів міжнародна дослідницька група не виявила жодних ознак свіжого кратера.

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Результати, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters, вказують на те, що Марс набагато більш сейсмічно активний, ніж вважали вчені.

Керівник дослідження доктор Бенджамін Фернандо із Оксфордського університету заявив, що отримані результати можуть навіть повідомити, де людям буде безпечно жити, якщо амбіції Ілона Маска по колонізації Марса стануть реальністю.

"Ми все ще вважаємо, що на Марсі сьогодні немає активної тектоніки плит, тому ця подія, імовірно, була спричинена скиданням напруги в марсіанській корі. Ці напруги є результатом мільярдів років еволюції, включаючи охолодження та стиснення різних частин планети з різною швидкістю", - сказав він.

"Ми досі не до кінця розуміємо, чому в деяких частинах планети напруга вище, ніж в інших, але подібні результати допомагають нам проводити подальші дослідження. Одного разу ця інформація може допомогти нам зрозуміти, де людям буде безпечно жити на Марсі, а чого слід уникати", - додав Фернандо.

Як проходили пошуки

Пошуки ймовірного кратера, що утворився після землетрусу, вимагали величезних зусиль. Це тому, що, хоча Марс менший за Землю, відсутність океанів означає, що площа суші схожа.

Масштабний пошук вимагав співпраці між космічними агентствами та вченими в усьому світі, включаючи Європейське космічне агентство, Китайське Національне космічне агентство, індійську Організацію космічних досліджень та Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів, які пропонували використання своїх супутників.

Вважається, що це перший випадок, коли всі місії на орбіті навколо Марса об'єдналися в рамках одного проекту.

Доктор Фернандо, який очолив цю роботу, зазначив, що вона повинна "послужити зразком для продуктивного міжнародного співробітництва в глибокому космосі".

Землетрус був однією з останніх подій, зафіксованих посадковим апаратом InSight, перш ніж він відключився в грудні минулого року, більше чотирьох років після посадки на Марс.

Дослідження Марса - інші новини

Як повідомляв УНІАН, вчені вперше змогли визначити, з чого складається ядро Марса. Розгадати склад ядра допомогли землетруси, які регулярно відбуваються на Марсі.

Згідно з сейсмічними даними, отриманими за допомогою посадкового модуля NASA InSight, ядро Марса - це рідкий сплав заліза з напрочуд великою кількістю сірки та кисню.

Раніше дослідники змогли створити першу деталізовану карту Марса. Для цього вони використали понад 3000 спостережень, зроблених за один марсіанський рік. Цей період еквівалентний двом рокам на Землі. Після цього вони об'єднали зображення разом, щоб створити кольорову композицію.

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