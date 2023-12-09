National Geographic назвав 11 найдивовижніших наукових відкриттів року.

Доки в Україні вирує жорстока війна, решта світу продовжує жити доволі звичним життям і рухати вперед науковий прогрес. Американська мережа науково-популярного контенту National Geographic оприлюднила перелік з 11 найдивовижніших наукових відкриттів року, що минає.

1. Астрономи виявили величезні хвилі в тканині простору-часу

Вчені вперше виявили низькочастотні гравітаційні хвилі, що рухаються галактикою. Ці космічні брижі, ймовірно, є віддаленим відлунням надмасивних чорних дір, які взаємодіють і зливаються на відстані багатьох мільярдів світлових років.

Консорціум міжнародних дослідників виявив ці космічні хвилі, вимірявши крихітні коливання часу в радіосигналах зірок-пульсарів. Результати свідчать про те, що в ранньому Всесвіті було набагато більше гігантських чорних дір, ніж вважалося раніше, і продовження вивчення цього нового типу гравітаційної хвилі могло б допомогти розгадати подробиці про походження нашого Всесвіту та краще пояснити невидимі речовини та сили, які живлять космос.

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2. Створено прилад, що зчитує активність мозку і перекладає людські думки на звичайну мову

Хоча технічно це не пристрій для "читання думок", дослідники Техаського університету в Остіні повідомили про революційну роботу зі своєю новою системою на основі штучного інтелекту — переведення мозкової активності людини в безперервний потік тексту в лабораторії.

Цей семантичний декодер не потребує хірургічного імплантату, натомість він покладається на функціональне МРТ-сканування, щоб виявити активність мозку у відповідь на розмову чи зображення.

Ця технологія наразі перебуває в зародку, хоча вона вже підняла гострі питання щодо психічної конфіденційності та етики в ситуаціях, які не є добровільними. Однак для людей з вадами спілкування ця робота дає нову надію.

3. Стародавній кит може бути найбільшою твариною в історії

Нове дослідження викопних решток доісторичної китоподібної тварини, знайдених в Перу 13 років тому, показує, що це, ймовірно, найбільша тварина, яка існувала в історії.

Істота, названа Perucetus colossus, що є пращуром китів, жила вздовж узбережжя Перу понад 37 мільйонів років тому. Дослідження показують, що вона могла важити понад 300 тонн при довжині близько 18 метрів. І хоча сині кити все ж таки довші (близько 30 метрів), важать вони лише близько 200 тонн.

4. Т-Рекс мав губи, що змінило наше уявлення про цього динозавра

Багатовідомча група палеонтологів припустила, що тиранозавр рекс та інші м’ясоїдні динозаври, ймовірно, мали губи, які закривали їхні гострі зуби. Команда палеонтологів прийшла до цього вражаючого висновку після вивчення сучасних аналогів доісторичних тварин, включаючи птахів і рептилій.

5. Знайдено кам'яні знаряддя віком 3 мільйони років, створені нелюдськими родичами предків людини

На південному заході Кенії археологи знайшли дивовижну знахідку: кам’яні знаряддя, поховані поряд із скам’янілими рештками гомініну парантропа, давнього нелюдського родича нашого виду. Відкриття знарядь, вік яких може досягати трьох мільйонів років, свідчить про те, що гомініди, які не належать до людей, розробили технології каменю. Більше того, це свідчить про те, що розробка інструменту відбулася раніше, ніж вважалося раніше.

6. Нові знахідки, які відсувають далі в часі початок життя на планеті

Хімічний аналіз стародавніх гірських порід в Австралії та інших місцях показав, що складні клітини вже були звичайним явищем приблизно від 1,6 мільярда до 800 мільйонів років тому. Це підтверджує теорію про дуже ранню часову шкалу походження складного життя.

7. Кількість відкритих планет перевищила 5500

У серпні, приблизно через три десятиліття після того, як астрономи знайшли перші планети за межами нашої Сонячної системи, вчені оголосили, що вони виявили шість нових екзопланет, піднявши загальну кількість відомих планет до 5500.

Пошук екзопланет за допомогою таких телескопів, як Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), продовжує відкривати дивовижне розмаїття нових світів по всій галактиці. Більше того, космічний телескоп Джеймса Вебба та інші потужні обсерваторії також надають більше деталей про ці світи, наприклад K2-18 b — планету розміром із Землю та Нептун, яка може мати глобальний океан під густою атмосферою.

8. Шимпанзе, як і люди, переживають менопаузу

Біологи довго ламали голову, яку еволюційну перевагу дає деяким тваринам продовження життя після закінчення репродуктивного віку. Досі було відомо, що менопауза буває лише у косаток, короткоплавцевих гринд (різновид дельфінів), нарвалів, білух, псевдокосаток і людей. Але нова робота підтверджує, що шимпанзе принаймні в одному місці, національному парку Кібале в Уганді, проходять менопаузу та продовжують жити.

Докази свідчать про те, що у деяких видів китів і дельфінів старші самки сприяють вихованню наступних поколінь, але, здається, це не стосується шимпанзе, оскільки ці тварини не вирощують спорідненого потомства. Однак одна теорія полягає в тому, що менопауза допомагає зменшити конкуренцію за розмноження приматів, і вчені продовжуватимуть вивчати це в наступні роки.

9. Перше відоме "непорочне" народження серед американських крокодилів

В національному парку в Коста-Ріці самотня самка американського крокодила породила потомство без самця, продемонструвавши техніку безстатевого розмноження, відому як партеногенез. Раніше таке явище спостерігали у каліфорнійських кондорів, кількох видів акул, комодських варанів і деяких змій, але раніше не повідомлялося про таке явище у жодного виду крокодилів. Теорія припускає, що це є одним з механізмів самозбереження популяції, якій загрожує вимирання.

10. Вчені створили новий, більш репрезентативний геном людини

Національний інститут охорони здоров’я США оприлюднив новий пангеном — важливе оновлення еталонного геному людини, який був представлений понад 20 років тому. Нова модель охоплює більш представницьку частину людства з набагато більшою етнічною та расовою різноманітністю, що є необхідним кроком для вдосконалення персоналізованої медицини.

Новий пангеном наразі включає послідовності геномів 47 людей, хоча планується, що згодом модель охопить близько 700 людей. Попередній еталонний зразок в основному базувався на геномі лише однієї особи з мінімальними додатковими точками даних від інших людей, переважно європейського походження.

Хоча геноми будь-яких двох людей ідентичні більш ніж на 99%, аналіз індивідуальних відмінностей має ключове значення для розуміння вразливості людей до захворювань і методів лікування.

11. Фосфор, виявлений на супутнику Сатурна, дає надію, що там теоретично можливе життя

Цього року вчені оголосили, що знайшли фосфор в океані на шостому за величиною супутнику Сатурна, Енцеладі. Поряд з вуглецем, воднем, азотом, киснем і сіркою цей шостий елемент необхідний для підтримки життя. Астрономи вже знайшли ознаки інших п’яти елементів на Енцеладі, тож ця остання знахідка, виявлена ​​в зернах льоду, зачерпнутих аналізатором космічного пилу космічного корабля Cassini, робить цю крижану скелю перспективним кандидатом на позаземне життя.

Інші наукові новини

Як писав УНІАН, вчені припустили, що саме динозаври винні у тому, що люди швидко старіють та помирають через похилий вік. Точніше у цьому винні ті нестерпні умови існування, в яких були змушені жити наші далекі пращури, коли планетою керували величезні рептилії.

Також ми розповідали, що обертання Землі сповільнюється. В майбутньому доба триватиме 25 годин. Зараз вчені намагаються підвищити точність вимірювань, аби мати краще уявлення про цей процесс.

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