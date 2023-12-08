Як тільки приплив людей досягатиме максимуму, поліція буде перекривати вулиці столиці Іспанії.

Влада Мадрида, де туризм вже перевищив доковідні показники, активувала "чорний рівень" загрози через занадто великий потік туристів у святковий сезон.

Як пише euronews.travel, вулиці столиці Іспанії тепер можуть бути перекриті через переповненість центру міста.

Як працюватимуть обмеження

Повідомляється, що поліція буде стежити за найбільш перевантаженими вулицями з неба за допомогою дронів. Як тільки приплив людей буде досягати максимуму, вулиці будуть перекриватися – людям буде дозволено залишати територію, але не входити в неї.

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При цьому обмеження торкнуться не тільки пішоходів, а й транспорту – як громадського, так і приватного.

Які райони Мадрида можуть перекриватися

Хоча обмеження стосуються усієї території Мадрида, критичними точками є вулиці Пресіадос і Ель-Кармен, площа Пласа-дель-Селенке, а також ділянка вулиці Алькала поруч з площею Сібелес і Гран-Віа.

Варто відзначити, що перші обмеження вже почали діяти. Так, як мінімум до 9 грудня з 18:00 до 21:00 перекривається станція метро Соль в центрі Мадрида.

Як повідомляв УНІАН, раніше комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон попередила про величезний ризок терористичних атак в Європі на різдвяні свята.

При цьому синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі.

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