Влада Мадрида, де туризм вже перевищив доковідні показники, активувала "чорний рівень" загрози через занадто великий потік туристів у святковий сезон.
Як пише euronews.travel, вулиці столиці Іспанії тепер можуть бути перекриті через переповненість центру міста.
Як працюватимуть обмеження
Повідомляється, що поліція буде стежити за найбільш перевантаженими вулицями з неба за допомогою дронів. Як тільки приплив людей буде досягати максимуму, вулиці будуть перекриватися – людям буде дозволено залишати територію, але не входити в неї.
При цьому обмеження торкнуться не тільки пішоходів, а й транспорту – як громадського, так і приватного.
Які райони Мадрида можуть перекриватися
Хоча обмеження стосуються усієї території Мадрида, критичними точками є вулиці Пресіадос і Ель-Кармен, площа Пласа-дель-Селенке, а також ділянка вулиці Алькала поруч з площею Сібелес і Гран-Віа.
Варто відзначити, що перші обмеження вже почали діяти. Так, як мінімум до 9 грудня з 18:00 до 21:00 перекривається станція метро Соль в центрі Мадрида.
Як повідомляв УНІАН, раніше комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон попередила про величезний ризок терористичних атак в Європі на різдвяні свята.
При цьому синоптики закликали туристів бути готовими до неприємних сюрпризів через грудневі холоди в Європі.
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