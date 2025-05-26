Учені й раніше знали, що день не триває рівно 24 години, але те, що станеться в майбутньому, в голові не вкладається.

Довжина доби на Землі може бути не такою постійною, як ми звикли думати. Протягом століть ми жили за 24-годинним циклом, але останні дослідження показують, що обертання планети поступово сповільнюється - і в далекому майбутньому доба може тривати 25 годин, пише The Daily Galaxy.

Чи справді в добі 24 години

Тисячоліттями люди вимірювали час за 24-годинним днем, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба - час, за який Земля обертається навколо своєї осі - становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки.

Повідомляється, що ця на перший погляд стійка система змінюється.

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Обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним, і такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни, впливають на швидкість її обертання.

Чому Земля уповільнює своє обертання

На швидкість обертання Землі впливає поєднання внутрішніх і зовнішніх сил. Найзначнішим чинником є гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє приливні сили.

Ці сили створюють тертя, яке повільно, але неухильно уповільнює обертання планети.

Також перерозподіл маси всередині Землі - включно з рухом ядра і таненням льодовиків - впливає на швидкість обертання. Крім того, прецесія земної осі (повільні зміни нахилу планети) теж впливає, хоча й більш тонкий.

Як виглядала земна доба в минулому

Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли близько 4,5 мільярда років тому сформувався Місяць, одна земна доба тривала всього близько 10 годин. Згодом гравітаційний вплив Місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин.

Це уповільнення триває вже останні 600 мільйонів років, і, судячи з усього, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба - це результат цього складного, безперервного процесу.

Нова епоха вимірювання часу

Згідно з новим дослідженням, у майбутньому Земля може зіткнутися з добою, що триває 25 годин. Вчені використовували лазерні прилади, здатні з неймовірною точністю фіксувати найменші зміни в обертанні планети.

За їхніми прогнозами, через 200 мільйонів років тривалість доби може збільшитися на цілу годину.

Цей можливий перехід до довшої доби викликає цікаві запитання про те, як до цього адаптується життя на Землі. Чи доведеться змінювати системи обліку часу? Як це вплине на біологічні циркадні ритми? Наслідки такого зсуву можуть радикально змінити наш звичний спосіб життя.

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