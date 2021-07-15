Таким чином його компанія має намір винагороджувати авторів за "чудовий контент".

Керівник компанії Facebook Inc. Марк Цукерберг анонсував понад 1 млрд доларів виплат до 2022 року користувачам, які створюють контент у соціальних мережах Instagram і Facebook.

"Ми хочемо створити кращі платформи для мільйонів авторів, щоб вони могли заробляти на життя, тому ми створюємо нові програми для вкладення понад 1 млрд доларів, щоб винагородити авторів за чудовий контент, створений ними на Facebook та Instagram до 2022 року", - повідомив Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Подробиці про такий заробіток в Instagram і Facebook він пообіцяв розкрити користувачам незабаром.

Як зазначає CNBC, компанія сподівається залучити впливових осіб для створення контенту на своїх платформах, оскільки їй доводиться конкурувати з іншими популярними сервісами, зокрема, з TikTok.

Читайте такожЦукерберг: у майбутньому офіс перестане мати значення, люди "ходитимуть" на роботу за допомогою VRУ межах цієї ініціативи Facebook планує розгорнути нові бонусні програми до кінця року і платити творцям контенту за досягнення певних результатів. Зокрема, найближчим часом може бути запущена бонусна програма для американських творців контенту в сервісі коротких відео Reels в Instagram.

Для користувачів соцмереж також запустять спеціальні окремі простори з інформацією про бонуси та виплати.

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Автор: Катерина Комолова