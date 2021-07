Засновник Facebook Марк Цукерберг записав незвичайне відео до Дня незалежності США - він проїхався озером на вейкборді з прапором США в руках. Саундтреком до цього дійства виступила пісня "Take Me Home, Country Roads", Кантрі-співака Джона Денвера.

Відео швидко завірусилося в соцмережах і зібрало десятки тисяч коментарів. Користувачі висувають найрізноманітніші теорії з приводу того, що хотів донести мільярдер за допомогою цих кадрів. Деякі жартують, що Цукерберг "знову намагається видати себе за людину", інші розглядають ролик як тонкий тролінг уряду США у зв'язку з недавньою перемогою Facebook в антимонопольному розгляді.

Крім того, користувачі Twitter розважаються, накладаючи на відео Цукерберга різні звукові доріжки – від «Польоту валькірій» (на приклад культової сцени з фільму «Апокаліпсис сьогодні») до аудіодоріжки з трейлера «Щелеп».

This Zuckerberg/Jaws mashup is almost too on the nose: https://t.co/J4p2i712Zf