Небесне тіло 2023 TM3 пройде повз Землю зі швидкістю 11,51 км на секунду.

В ніч проти 11 жовтня повз Землю пройде гігантський астероїд розміром із 8-поверховний будинок. Він пройде на відстані вдвічі меншій, ніж та, на якій знаходиться Місяць.

Згідно з даними Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA, астероїд під назвою 2023 TM3 має діаметр від 11 до 25 метрів. Для порівняння, ця величина співставна з висотою 8-поверхового будинку.

Очікується, що 2023 TM3 пройде повз Землю на відстані 0,00111 астрономічних одиниць, або приблизно 148 тисяч кілометрів. Примітно, що Місяць обертається на відстані біля 356 тисяч км.

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Небесне тіло 2023 TM3 пройде повз Землю зі швидкістю 11,51 км на секунду.

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