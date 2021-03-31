Китай відсьогодні, 31 березня, відкриває доступ для науковців з усього світу до найбільшого радіотелескопу FAST.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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FAST, або ще його називають небесним оком Китаю, розташований у горах провінції Гуйчжоу. Діаметр чаші телескопа - 500 метрів. Пристрій допоможе вивчати формування та еволюцію галактик.
Заявки від іноземних науковців китайці ретельно аналізуватимуть. Тим, кому погодять допуск, дозволять почати роботу у серпні.
Чи братиме обсерваторія плату за користування своїм телескопом, наразі не уточнюють.
Радіотелескоп FAST
Радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) у провінції Ґуйчжоу є найбiльшим у свiтi. Будiвництво завершено у вереснi 2016 року. Вартість проекту складає 185 мільйонів доларів США.
З 2016 року телескоп працював у тестовому режимі, а повністю в експлуатацію його ввели на початку 2020 року.
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