Заявки від іноземних науковців китайці ретельно аналізуватимуть.

Китай відсьогодні, 31 березня, відкриває доступ для науковців з усього світу до найбільшого радіотелескопу FAST.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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FAST, або ще його називають небесним оком Китаю, розташований у горах провінції Гуйчжоу. Діаметр чаші телескопа - 500 метрів. Пристрій допоможе вивчати формування та еволюцію галактик.

Заявки від іноземних науковців китайці ретельно аналізуватимуть. Тим, кому погодять допуск, дозволять почати роботу у серпні.

Чи братиме обсерваторія плату за користування своїм телескопом, наразі не уточнюють.

Радіотелескоп FAST

Радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) у провінції Ґуйчжоу є найбiльшим у свiтi. Будiвництво завершено у вереснi 2016 року. Вартість проекту складає 185 мільйонів доларів США.

З 2016 року телескоп працював у тестовому режимі, а повністю в експлуатацію його ввели на початку 2020 року.

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Автор: Олександр Топчій