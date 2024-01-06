Цей спосіб підказала сама Сонячна система.

Найкращий спосіб знайти позаземне життя – це шукати планети, які мають помітно меншу кількість вуглекислого газу в атмосфері порівняно з іншими планетами тієї самої планетної системи. Про це йдеться у новому теоретичному дослідженні, результати якого були опубліковані у журналі Nature Astronomy.

Аналізуючи можливості космічного телескопу НАСА "Джеймс Вебб", дослідники запропонували теорію, яка має спростити пошуки позаземного життя. На їхню думку, імовірність життя завжди буде вищою на планетах, де вуглекислого газу менше, ніж на інших планетах тієї самої зірки. Якщо йдеться саме про планету земного типу, така різниця у складі атмосфери може свідчити про наявність рідкої води на планеті, а це підвищує шанс того, що там існує життя.

Дослідники зауважують, що такий метод є значно ефективнішим і технічно простішим ніж ті способи, до яких вчені вдавалися раніше.

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Зазначається, що наразі астрономам відомо про понад 5200 планет за межами нашої Сонячної системи. Щоб звузити коло планет, потенційно придатних для життя, сьогодні дослідники вимірюють відстань від планети до її зірки та час її обертання навколо зірки. Але такий підхід, за словами вчених, не дає змоги прямо підтвердити, чи такі планети справді придатні для життя і чи мають вони рідку воду на своїй поверхні.

"Ідея прийшла до нас, коли ми спостерігали, що відбувається з планетами земної групи в нашій системі", — сказав співавтор дослідження Аморі Тріо.

Порівнюючи Землю з її безпосередніми сусідами в Сонячній системі, дослідники виявили, що наша планета є єдиною, наразі відомою, що містить рідку воду, але ще одна важлива відмінність полягає в тому, що вона містить значно менше вуглекислого газу в атмосфері.

"Єдиний процес, який може видалити стільки вуглецю з атмосфери, — це потужний водний цикл, що включає океани рідкої води", — пояснюють дослідники.

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Також ми розповідали, що вчені знайшли в космосі водойму, якій щонайменше 12 мільярдів років. Ця водна маса значно більша за масу всієї води на Землі - за оцінками науковців, це еквівалент 140 трильйонів усієї води у Світовому океані. І знаходиться ця водойма на квазарі під назвою APM 08279+5255.

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