Компанія показала пристрої Portal Go і Portal+ за 199 і 349 доларів відповідно.

Американська компанія Facebook створила два нових мобільних пристрої для відеодзвінків Portal, вперше доповнивши лінійку портативних дисплеїв з 2019 року.

Про це на своїй сторінці повідомив засновник Facebook Марк Цукерберг.

Для попереднього замовлення вже доступні:

Portal Go з екраном діагоналлю 10 дюймів за ціною 199 доларів;

Portal + з 14-дюймовим екраном за 349 доларів.

Обидва гаджети оснащені ширококутною камерою, яка автоматично стежить за людиною.

Версія Go не вимагає постійного підключення до джерела живлення, оскільки оснащена автономним акумулятором.

Читайте такожFacebook створив систему для прогнозування стану хворого на коронавірусУ свою чергу, Portal + працює так само як і попередня преміальна версія, але не володіє поворотним дисплеєм, тому власники не зможуть поміняти орієнтацію з книжкової на альбомну.

Для тих, хто боїться стеження, обидва пристрої мають шторку на камерах.

Всі гаджети Portal призначені лише для відеодзвінків і підтримують Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans, GoToMeeting, а в грудні додасть підтримку Microsoft Teams.

Також їх можна використовувати для перегляду публікацій, фотографій, слухання музики в Spotify і перегляду відео в Facebook.

Say hello 👋 to our new Portals. With Portal Go, you can easily move conversations from your living room to the kitchen (or wherever you need to go). And on our new 14-inch Portal+, you can connect with co-workers on a larger screen. pic.twitter.com/1oLS5TJ02N — Facebook (@Facebook) September 21, 2021

Нагадаємо, що перші дисплеї для відеозв'язку Portal були представлені ще у 2018 році.

Автор: Станіслав Кожемякін