Вогняний монстр у космосі: астроном-любитель засняв гігантського 'Годзиллу' на Сонці (фото)

Ми звикли думати, що унікальні знімки космосу можуть робити лише величезні телескопи NASA вартістю в мільярди, але це не так.

Астрофотограф Марк Джонстон зафіксував захоплюючі кадри масивної сонячної протуберанці – хмари плазми, що здіймається і наче переслідує край Сонця.

Вражаючі кадри демонструють магнітні сили Сонця в дії, пропонуючи детальний погляд на сонячну динаміку, яку рідко можна побачити з Землі. Перебуваючи у своєму задньому дворі, Джонстон задокументував два чудові сонячні протуберанці наприкінці травня 2026 року, пише The Daily Galaxy.

Використовуючи 160-міліметровий телескоп-рефрактор, оснащений сонячним фільтром H-альфа (водень-альфа), він зняв на відео один протуберант 22 травня, який викидав потоки речовини, що каскадом поверталися назад до Сонця у вигляді коронального дощу.

Відео дня

Інший протуберанець, зафіксований 31 травня, нагадував фігуру, схожу на "Годзіллу", що височіла над сонячною поверхнею. Ці кадри дозволяють здійснити рідкісний екскурс у поведінку плазми, яка звивається і тече вздовж невидимого магнітного каркаса Сонця.

"Рух, який ви бачите, може здатися ефектом вітру, але він в основному викликаний магнітними полями і, меншою мірою, гравітацією. Водень на краю іонізований, тому магнітні поля тягнуть його вздовж невидимих силових ліній", – підкреслив Джонстон.

Його таймлапси (прискорене відео), що охоплюють періоди від 90 хвилин до двох годин, розкривають складну хореографію сонячної плазми, що рухається з точністю, продиктованою електромагнітними силами, а не просто тепловим рухом.

Наука, що стоїть за сонячними протуберанцями

Сонячні протуберанці – це величезні структури з перегрітої плазми, які простягаються назовні від Сонця, залишаючись прив'язаними до нього магнітними полями.

При спостереженні на тлі темного космічного простору ці утворення можуть виглядати як світяться арки, штори або підносяться хмари вздовж краю Сонця. На яскравому диску Сонця вони відомі як філаменти (волокна), що виглядають як темні стрічки через свій більш прохолодний і щільний склад порівняно з навколишньою речовиною.

Джонстон підкреслив оманливий зовнішній вигляд цих утворень: "Це не полум'я. На Сонці немає вогню. Так само, як ваша плита може розжаритися до червоного і при цьому не горіти, водень на Сонці настільки гарячий, що він теж світиться".

Ці плазмові структури розкривають динамічну активність Сонця і допомагають вченим зрозуміти, як магнітні поля формують сонячну поведінку, яка може впливати на космічну погоду на Землі.

Щоденне прагнення до сонячної краси

Відданість Джонстона сонячній фотографії є постійною і ретельною. "Я намагаюся знімати Сонце кожного ясного ранку і завжди шукаю цікаві особливості", – заявив він.

Ця щоденна практика дозволяє йому фіксувати швидкоплинні сонячні явища, які часто залишаються непоміченими. Астрофотографи-аматори, такі як Джонстон, відіграють важливу роль у документуванні сонячної активності, доповнюючи спостереження з космічних телескопів.

Відеоролики підкреслюють важливість спеціалізованого обладнання та безпеки. Спостереження за Сонцем без сертифікованих сонячних фільтрів може спричинити незворотне пошкодження очей – застереження, яке Джонстон наголошує для астрономів-аматорів, які прагнуть до подібних спостережень.

Зафіксувавши ці ефемерні сонячні видовища, Джонстон надає як приголомшливі зображення, так і цінний ресурс для вивчення нашої найближчої зірки.

Безпечне та відповідальне спостереження за Сонцем

Хоча кадри вражають уяву, експерти застерігають від спроб прямого спостереження за Сонцем без належного спорядження. Фільтри H-альфа, подібні до тих, що використовував Джонстон, ізолюють певні довжини хвиль світла, виявляючи деталі, невидимі неозброєним оком.

Цей спеціалізований підхід розкриває магнітне мистецтво Сонця, одночасно захищаючи зір, перетворюючи небезпечне спостереження на показовий науковий процес.

Робота Джонстона підкреслює, як пристрасть і акуратна техніка можуть пролити світло на надзвичайну активність на сонячній поверхні. Кожен протуберант, вигнутий потік плазми та швидкоплинний корональний дощ, зафіксовані в його таймлапсах, відкривають вікно у дію величезних сил, що формують нашу зірку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Земля нахилилася майже на метр.

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