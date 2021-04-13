Сьогодні The Metropolitan Museum of Art виповнився 151 рік з дня заснування.

У вівторок, 13 квітня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила відомому музею мистецтва "Метрополітен" в Нью-Йорку, США.

У цей день якраз виповнився 151 рік з дня його народження. У дудлі від пошуковика зображена будівля музею, а також шість відомих експонатів з колекції.

Музей мистецтва "Метрополітен" або The Metropolitan Museum of Art, відомий як Метрополітен-музей – один з найбільших і четвертий за відвідуваністю художній музей світу. Він з'явився в стількох фільмах, що сам по собі є кінематографічною зіркою.

Музей був заснований в 1870 році групою американських бізнесменів і фінансистів, а також провідних художників і шанувальників мистецтва. 13 квітня 1870 року музей був офіційно відкритий незабаром після придбання його першого експоната – римського саркофага.

З 2018 року право на вільне відвідування Музею було залишено тільки жителям Нью-Йорка, для всіх інших була запроваджена оплата в 25$ (майже 700 грн).

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Автор: Вікторія Гордієнко