Штучний інтелект може розпізнати 288 станів шкіри, нігтів та волосся, аналізуючи фото та відповіді.

Компанія Google представила додаток, який використовує штучний інтелект для того, щоб допомогти людям визначити стан їхньої шкіри, волосся та нігтів. Інструмент планують у тестовому форматі запустити до кінця 2021.

Як повідомляють у блозі Google, здебільшого люди, у яких виникають проблеми зі шкірою, нігтями та волоссям, гуглять симптоми — щороку у Google фіксують майже 10 мільярдів пошукових запитів, пов'язаних із цими питаннями.

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Розробники вважають, що ефективніше використовувати додаток зі штучним інтелектом для розуміння того, що сталося з вашою шкірою, нігтями та волоссям, ніж намагатися описати словами симптоми.

У додатку люди повинні зробити три знімки шкіри, волосся чи нігтів із різних сторін. Потім необхідно відповісти на питання, наприклад, про тип шкіри, інші симптоми, як давно виникла проблема тощо.

Штучний інтелект може розпізнати 288 станів шкіри, нігтів та волосся, аналізуючи фото та відповіді.

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Автор: Вікторія Гордієнко