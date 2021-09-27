Google підтримує і розробляє низку інтернет-сервісів і продуктів.

У понеділок, 27 вересня, пошуковик Google відзначає свій 23-й день народження. На честь цієї дати пошукова система випустила святковий дудл.

Читайте такожChrome втрапив у "шпигунський" скандал: браузер стежить за користувачамиНа картинці-привітанні зображено торт з однією свічкою, над якою видно напис Google у шоколадній глазурі та з кондитерською посипкою.

Кожен день у Google виконуються мільярди різних пошукових запитів понад 150 мовами.

Що відомо про Google

Google - американська транснаціональна корпорація, у складі холдингу Alphabet, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні підрахунки та рекламні технології.

Google підтримує і розробляє низку інтернет-сервісів і продуктів. Вона вважається однією з технологічних компаній "Великої четвірки" поряд з Amazon, Apple і Microsoft.

Компанія заснована Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном. Вперше вона була зареєстрована як приватна компанія 4 січня 1996 року. Але день народження корпорація святкує саме 27 вересня.

У Google є такі онлайн-продукти як поштовий сервіс Gmail, соціальна мережа Google+. У компанії є і настільні продукти, такі як оглядач Google Chrome, програма для роботи з фотографіями Picasa і програма миттєвого обміну повідомленнями Hangouts. Крім того, Google веде розробку мобільної операційної системи Android.

Автор: Ольга Робейко