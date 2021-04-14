Винахідник зіграв ключову роль у розвитку епох Відродження, Реформації, Просвітництва та наукової революції.

14 квітня Google вирішив присвятити дудл видатному німецькому винахіднику Йоганну Гутенбергу.

Новий дудл від Google

Читайте такожGoogle присвятив дудл відомому музею в Нью-ЙоркуЙоганн Гутенберг винайшов перший у світі механічний друкарський верстат рухомого типу.

Ця технологія зробила знання, викладені в книгах, доступними для всіх. Саме на честь цього Google випустив новий дудл.

Приводом же для цього стала дата 14 квітня. У цей день в 2000 році Музей Гутенберга відкрив ретроспективну виставку на честь винахідника.

Йоганн Гутенберг: що про нього відомо

Точна дата народження винахідника невідома. У відкритих джерелах вказується період між 1397 і 1400.

У 1450 році Гуттенберг створив спосіб друкарства рухомими літерами, що зробив величезний вплив не тільки на європейську культуру, а й на всесвітню історію.

Винахідник зіграв ключову роль у розвитку епох Відродження, Реформації, Просвітництва та наукової революції та заклав матеріальну основу для сучасної економіки, заснованої на знаннях й поширенні навчання в масах.

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Автор: Катерина Шварц