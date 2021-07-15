Операційну систему Windows 365 можна буде запустити з будь-якого пристрою з виходом в інтернет.

Microsoft представив нову операційну систему, яку можна буде відкрити в браузері на будь-якому пристрої. Хмарна Windows 365 моментально завантажується, легко адмініструється і не вимагає особливих знань.

Про це розробники корпорації повідомили на конференції Microsoft Inspire.

У Microsoft відзначили, що Windows 365 стане початком нової епохи у світі технологій — епохи хмарних ПК. Користувачі зможуть підключитися і працювати зі свого або будь-якого іншого комп'ютера, що працює на новій системі, з будь-якої точки світу.

Отримати доступ до робочого місця з Windows 10 і всіма її додатками можна буде з будь-якого пристрою: Mac, iPad, пристрій на базі Linux або планшет з Android.

Читайте такожПовернення Скріпки: Microsoft "оживити" легендарного помічника в OfficeПринцип роботи Windows 365 простий. ОС буде працювати в хмарі Microsoft Cloud, дозволяючи використовувати додатки, дані або налаштування Windows з будь-якого пристрою. При цьому сервіс буде зберігати всі дані не на самому пристрої, а в хмарі, що істотно підвищить рівень безпеки.

У Microsoft вважають, що Windows 365 вирішить проблеми, які виникли як до, так і після пандемії. Так, співробітники компаній отримають можливість працювати з будь-якої точки світу, не думаючи про те, чи знаходяться всі дані в безпеці. Будь-який співробітник, компанія якого буде використовувати хмарну ОС, зможе віддалено розв'язувати робочі питання і проблеми через свій пристрій, просто заходячи в необхідний додаток через браузерну Windows.

Запуск Windows 365 відбудеться 2 серпня. Хмарна ОС буде доступна за спеціальною підпискою. Першими її зможуть випробувати на ділі тільки корпоративні клієнти.

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Автор: Поліна Кузенко