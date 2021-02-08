Вченим вдалося показати незвичайну планетарну туманність у формі пісочного годинника.
Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble та опублікований на сайті обсерваторії.
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Як повідомляється, ця біполярна туманність називається M1-63.
За словами вчених, подібна туманність утворюється, коли зірка в її центрі скидає величезну кількість матеріалу із зовнішніх шарів, залишаючи після себе дивовижну хмару газу і пилу.
Вважається, що подвійна система зірок в центрі біполярної туманності здатна створювати форми, схожі на пісочний годинник або метелика, як на цьому знімку.
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