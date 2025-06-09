Учені надали остаточний звіт, який ставить крапку в суперечці щодо місця, в якому затонув корабель знаменитого мандрівника-дослідника Джеймса Кука.

Австралійський національний морський музей підтвердив місце, де затонув "Індевор" - перший європейський корабель, який доплив до східного узбережжя Австралії.

У новому звіті 26-річних історичних та археологічних досліджень ідеться про те, що затонуле судно знаходиться в місці під назвою RI 2394, розташованому на дні гавані Ньюпорт у Род-Айленді, США, пише Iflscience.

Видання нагадало, що 1768 року "Індевор" під командуванням капітана Джеймса Кука відплив з Англії в новаторську подорож. Її завданнями було спостереження за проходженням Венери по Таїті, документування "невідкритих південних земель". Кук і його команда вперше нанесли на карту узбережжя Нової Зеландії та східної Австралії, що стало важливою віхою в європейській колонізації регіону.

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"Для декого тихоокеанська подорож Кука між 1768 і 1771 роками уособлює дух епохи Просвітництва в Європі, тоді як для інших вона символізує початок колонізації та підкорення корінних народів", - ідеться у звіті.

Після того, як корабель повернувся до Великої Британії, його продали приватній особі, яка перейменувала його на Lord Sandwich. Пізніше він брав участь у війні за незалежність США, перевозячи британські війська. Через те, що судно прийшло в жалюгідний стан, його переобладнали на тюремне судно для американських військовополонених у гавані Ньюпорт.

Коли французи блокували затоку Наррагансетт 1778 року, судно було потоплено разом з іншими військовими кораблями. Там воно і залишилося відтоді.

Пошуки "Індевора" почалися 1999 року. Раніше морські археологи припускали, що RI 2394 було правильним місцем, але тепер це остаточно доведено.

"Цей остаточний звіт знаменує собою нашу остаточну заяву щодо проєкту", - заявила Даріл Карп, директор і гендиректор музею.

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Раніше стало відомо, що вчені знайшли найстаріший у світі затонулий корабель і розповіли про відкриття. Останнє з подібних відкриттів відбулося 1984 року. Відтоді не було ніяких вражаючих нових знахідок.

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