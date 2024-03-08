Звіт був представлений в Конгресі США.

Влада США не приховує інформацію про відвідування Землі іншопланетянами, реальних доказів існування прибульців наразі не існує взагалі. Про це йдеться в звіті Пентагону, який затвердив Конгрес США, повідомляє The New York Times.

"63-сторінковий документ є найбільш за останні роки широким спростуванням Пентагону заяв про те, що він володіє інформацією про позаземні візити або технології. Але на тлі широко поширеної недовіри до уряду, звіт навряд чи заспокоїть зростаючу одержимість інопланетянами", – пише видання.

Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер запевнив, що Пентагон підійшов до створення звіту відкрито та без упереджених уявлень, але так і не знайшов жодних доказів існування секретних урядових програм, які б приховували інопланетні технології чи об'єкти.

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"Усі слідчі дії на всіх рівнях класифікації прийшли до висновку, що більшість спостережень були звичайними об’єктами та явищами та результатом помилкової ідентифікації", — сказав Райдер.

Зазначається, що більшість "нерозгаданих" випадків спостереження іншопланетян залишаються нерозгаданими лише через брак якісних даних. В Пентагоні упевнені, що більшість цих випадків також були б ідентифіковані як звичайні об’єкти чи явища, якби вихідних даних було більше.

Через неможливість пояснити такі випадки із "неякісними" початковими даними процвітають теорії змови, хоча вчені та незалежні дослідники вже неодноразово доводили, що всі подібні випадки є оптичними ілюзіями, погодними явищами, або апаратами, створеними людиною.

У доповіді також оскаржуються твердження інформаторів і колишніх урядовців, які стверджували, що Сполучені Штати приховують від громадськості докази інопланетян або позаземні матеріали.

Сплеск повідомлень про іншопланетян і суспільного інтересу до цієї теми Пентагон пояснює зокрема тим, що сучасні технології значно спростили і процес створення містифікацій, і їхнє поширення на масову аудиторію.

Питання існування іншопланетян

Як писав УНІАН, минулого літа у Конгресі США відбулися слухання на тему можливого приховування контактів Пентагону з прибульцями. Колишній співробітник американської розвідки Девід Груш на цих слуханнях заявив, що у Пентагона є біологічні зразки та корабель іншопланетян. Однак сам Груш їх не бачив, а лише чув від колег.

Також ми розповідали, що у вересні уфолог Хайме Мауссан на публічних слуханнях у Конгресі Мексики представив дві мумії, які, як він стверджував, є останками іншопланетян. Однак подальше детальне вивчення мумій показало, що це штучно виготовлена бутафорія із земних матеріалів.

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