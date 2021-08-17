Прискорювачі Alchemist підтримують DirectX 12 Ultimate, трасування променів на апаратному рівні та супер-семплінг на основі ШІ.

Американська компанія Intel представила бренд Intel Arc, під яким буде випускати продуктивні графічні прискорювачі, а також софт і пов'язані з ними сервіси.

Як повідомляється на сайті компанії, перше покоління її прискорювачів буде побудовано на мікроархітектурі Xe HPG під кодовим ім'ям Alchemist (раніше відома як DG2).

Як заявили в Intel, прискорювачі Alchemist підтримують DirectX 12 Ultimate, трасування променів на апаратному рівні та супер-семплінг на основі ШІ.

Розкрито також назви майбутніх поколінь пристроїв під брендом Arc: Battlemage, Celestial і Druid.

За планами Intel, продукти серії Alchemist з'являться на ринку в першому кварталі 2022 року. Вони стартують в мобільному і настільному сегменті.

Сьогодні ринок GPU переживає дуже важкі часи. Бум майнінга та коронакриза навесні спровокували гострий дефіцит відеокарт, роздрібна вартість навіть бюджетних моделей зросла в кілька разів. На цьому тлі графіка Intel має шанс посісти міцні позиції на ринку.

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Автор: Дмитро Захаров