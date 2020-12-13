За даними ЗМІ, за атакою стоїть кібергрупування, яке підтримує неназваний іноземний уряд.

Хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, за атакою стоїть кіберугрупування, яке підтримує неназваний іноземний уряд. Відзначається, що американський уряд вже отримав повідомлення про інцидент.

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"Робляться всі необхідні кроки для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією", - заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Улліт.

У зв'язку зі зломом державного відомства було проведено засідання Ради національної безпеки в Білому домі.

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Автор: Денис Прядко