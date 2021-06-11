Церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні.

Китайський марсохід "Чжужун" надіслав на Землю нові знімки з Червоної планети.

Як пише китайське інформаційне агентство Сіньхуа, знімки оприлюднило Національне космічне управління.

На кадрах – сам ровер, а також посадкова платформа.

Повідомляється, що церемонія оприлюднення знімків відбулася у Пекіні.

Читайте такожСтанція Juno надіслала унікальні фото величезного крижаного супутника Юпітера"Ця подія є свідченням успішності першої китайської місії з дослідження Марса із застосуванням космічного апарату. На фото зображені панорама Марса, його рельєф в місці посадки, посадковий модуль з державним прапором КНР, а також сам марсохід", – йдеться в повідомленні агентства.

До цього повідомлялося, що марсохід "Чжужун" системи "Тяньвень-1" приступив до досліджень планети у кінці травня.

Він вивчає геологічну будову, атмосферу та клімат Марса.

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Автор: Катерина Шварц