Національне космічне Управління Китаю в середу опублікувало фотографії, зроблені після приземлення марсіанського зонда Tianwen-1.
Про це повідомляє CGTN.
Як повідомляється, кольоровий знімок був зроблений навігаційною камерою, спрямованою в хвіст марсохода. На знімку можна побачити сонячні панелі і антени.
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Чорно-білий знімок був зроблений камерою на передній частині марсохода Zhurong Mars. Камера служить "оком" для марсохода, який виявляє перешкоди, щоб марсохід міг їх обійти.
Об'єктив фотоапарата має дуже широкий кут огляду, тому картинка виглядає настільки викривленою, що горизонт виглядає кривим.
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