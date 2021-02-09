Зонд "Надія" стане першим космічним апаратом, який надасть повну картину марсіанської атмосфери.

Найближчим часом космічний зонд Об'єднаних Арабських Еміратів спробує вийти на орбіту Марса.

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Пряма трансляція прибуття зонда "Hope" вже доступна на офіційному сайті місії ОАЕ.

Як повідомляється, зонд Emirates Mars Mission Hope Probe, перша Арабська міжпланетна місія.

Зонд "Надія" стане першим космічним апаратом, який надасть повну картину марсіанської атмосфери та її шарів після того, як досягне орбіти червоної планети. Ці дані допоможуть відповісти на ключові питання про глобальну марсіанську атмосферу і про втрати водню і кисню в космосі.

Місія ОАЕ на Марс: що відомо

Орбітальний апарат "Надія" був запущений 19 липня 2020 року і досягне Марса 9 лютого 2021 року.

Космічний зонд вивчатиме добові та сезонні погодні цикли, погодні явища в нижніх шарах атмосфери Марса, такі як пилові бурі, а також те, як погода змінюється в різних регіонах планети.

"Hope" була першою з трьох космічних місій, відправлених до Марса в липні 2020 року. Своїм місії на Марс також відправили США і Китай. Очікується, що всі три прибудуть на Марс у лютому 2021 року.

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Автор: Катерина Лиманська