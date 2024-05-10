Магнітні бурі на Землі очікуються уже сьогодні ввечері.

У п'ятницю, 10 травня, на Сонці стався черговий великий спалах, через який на Землі очікується магнітна буря.

Як повідомляє The Watchers, подія почалася о 06:27 UTC (09:27 за Києвом - УНІАН) і закінчилася о 07:06 UTC (10:06 за Києвом).

Як повідомляється, спалах був розміром X3,9 - це вже десятий сонячний спалах класу X з 3 травня. Через нього з 11 травня очікується сильна або екстремальна магнітна буря класу G5.

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"За прогнозами, під час спалаху радіочастоти будуть найбільш деградовані у Східній Європі, Центральній та північно-східній Африці, на Близькому Сході, у всій Азії та в Індійському океані", - повідомляє видання.

Як повідомляється, Сонце було надзвичайно активним від початку травня, зробивши 75 спалахів М-класу і 10 спалахів Х-класу.

Тепер загалом чотири спалахи, як очікується, з'являться пізно ввечері 10 травня, а основна частина геомагнітних впливів прогнозується на 11 травня.

Очікується, що принаймні 3 з них зіллються в один і зіткнуться із Землею. Такі викиди вчені називають "канібальськими".

Очікується, що сонячні викиди, які сталися 9 травня і сьогодні, досягнуть нашої планети 12-13 числа.

Як повідомляється, через дуже високу сонячну активність із 6 до 9 травня на 11 травня діє попередження про геомагнітні бурі G4 - сильна магнітна буря.

"Через збереження високих рівнів активності і спрямованих на Землю викидів ми можемо навіть побачити G5 - магнітна буря екстремального рівня", - пише The Watchers.

Очікується, що сонячна активність збережеться на високому або дуже високому рівні до 12 травня. При цьому протягом усіх трьох днів очікуються спалахи класу M і спалахи X-класу.

"Після або під час очікуваної сильної геомагнітної бурі ми також можемо побачити сильну сонячну радіаційну бурю", - ідеться в повідомленні.

Спалахи на Сонці - останні новини

Раніше стало відомо, що на Сонці сталося кілька спалахів, спрямованих на Землю. Очікується що три з них зіллються в один, перш ніж вдарити по нашій планеті.

Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також зіткнеться із Землею через 2-3 дні, погіршивши і без того серйозно порушені умови.

9 травня стався ще один сонячний спалах класу X. Цілком імовірно, що цей викид також прямує до Землі.

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