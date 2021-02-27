У березні Україну накриє кілька магнітних бур.

Для метеочутливих людей березень буде досить складним місяцем. У перший місяць весни нас чекає кілька сплесків сонячної енергії, а деякі з них триватимуть кілька днів.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, яке викликається спалахами на Сонці. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв'язку і здоров'я людей. Найбільше впливу бур схильні метеочутливі і літні люди, проте відчути його вплив може кожна людина.

Коли в березні очікуються бурі

Березень відразу почнеться з тривалої магнітної бурі, яка досягне рівня G1. Другий день березня також відзначиться підвищеною сонячною активністю, але слабшою.

Наступні сплески енергії накриють Землю в суботу, 6 березня, а також у п'ятницю та суботу 12 і 13 березня. Понеділок 15 березня також відзначиться підвищеною активністю. Сплески енергії в ці дні не досягнуть рівня магнітної бурі, але їх часта тривалість може вплинути на самопочуття.

Період з четверга 18 березня по суботу 20 березня відзначиться найтривалішою бурею в цьому місяці, яка досягне рівня G1. Цей період особливо небезпечний для чутливих до бур людей.

Як уберегтися від негативного впливу бурі

Сплески енергії найсильніше відчувають люди похилого віку, власники хронічних захворювань і вагітні жінки. Магнітна буря може викликати такі симптоми:

скачки артеріального тиску;

головний біль і запаморочення;

біль у спині і м'язах;

загострення хронічних захворювань;

нудота;

безсоння або сонливість;

підвищена дратівливість.

Щоб благополучно пережити важкий період, за кілька днів до бур перейдіть на правильний спосіб життя.

Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави, енергетичних напоїв. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Лягайте спати в один і той же час, висипайтеся. Виключіть джерела стресу, менше нервуйте і не накручуйте себе. Пийте більше води і трав'яних чаїв. Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося - зверніться до лікаря і візьміть лікарняний.

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Автор: Катерина Пулатова