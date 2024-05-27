Пекін і Москва дедалі більше зацікавлені знайти способи позбавити США можливостей, пов'язаних із космосом.

Китай і Росія дедалі більше зацікавлені в тому, щоб знайти способи позбавити США - як країну, яка має найбільшу кількість наземних можливостей, пов'язаних із космосом, - здатності їх використовувати. Про це пише CNN.

Зазначається, що після розпаду СРСР Штати стали провідною державою в аспекті космічних можливостей, пов'язаних із проведенням військових операцій на Землі. При цьому РФ і Китай сподіваються використати цю силу проти США, щоб "вирівняти поле бою".

"Розвиток протикосмічного потенціалу, такого як протисупутникова зброя, дає можливість порушити космічні можливості противника, будь то системи зв'язку, навігації, командування та управління, а також логістичні мережі, які спираються на космічні системи", - каже директор Центру безпеки, стратегії та технологій дослідницького фонду Observer у Нью-Делі Раджесварі Піллай Раджагопалан. Відео дня

Видання вказує, що Росія, ймовірно, також працює над розширенням своїх можливостей наземної радіоелектронної боротьби за рахунок розробки космічних технологій для глушіння сигналів супутників на орбіті. Так, в останні роки РФ запускала космічні апарати, здатні вести спостереження за іноземними супутниками - два з цих апаратів мали високу швидкість, а інші, за припущеннями, могли викидати аерозолі, що вказує на те, що вони можуть випробовувати зброю.

У свою чергу Китай заявив про свої протикосмічні амбіції ще у 2007 році, коли запустив ракету на відстань близько 500 миль у космос, щоб збити один зі своїх власних застарілих метеорологічних супутників.

"Цей крок порушив десятирічне затишшя у випробуваннях протисупутникових ракет, яке тривало кілька десятиліть після закінчення холодної війни, і за ним послідували аналогічні операції США, Індії та Росії", - пише видання.

Битва за космос - останні новини

Росія хоче розмістити ядерну бомбу на орбіті, що може спровокувати світову війну. Про це пише Forbes. За даними видання, США можуть спробувати знищити російську бомбу превентивно.

Вас також можуть зацікавити новини: