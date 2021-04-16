Старт корабля Crew Dragon на ракеті-носії Falcon 9 запланований на 22 квітня.

NASA наступного тижня вперше відправить астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), використовуючи багаторазовий корабель і багаторазовий перший ступінь ракети-носія одночасно.

Читайте такожNASA вдруге відклало перший політ вертольоту Ingenuity на Марс Про це повідомила керівник програми пілотованих польотів Кеті Лудерс. Старт корабля Crew Dragon на ракеті-носії Falcon 9 запланований на 22 квітня.

"Вперше ми будемо використовувати і багаторазову капсулу, і багаторазовий перший ступінь», - сказала Лудерс на передстартовому брифінгу NASA, передає «РИА Новости».

До МКС відправляться астронавти NASA Роберт Кімбро і Меган Макартур, а також французький астронавт Тома Песке і японський астронавт Акіхіко Хосіде.

При підготовці до польоту була виявлена технічна проблема (відхилення в показниках, що фіксуються під час завантаження палива в ракету), проте фахівці мають намір усунути її до запуску. Прибулий на МКС в листопаді Crew Dragon Resilience покине станцію 28 квітня. На ньому астронавти Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Соїті Ногучі відправляться на Землю.

Польоти до МКС

До 2020 року дев'ять років на МКС могли долетіти тільки російські кораблі "Союз". Однак 30 травня 2020 року відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Ракета з першим в історії приватним пілотованим кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому Космічного центру ім. Дж. Кеннеді у Флориді, а потім успішно зістикувалася з МКС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла