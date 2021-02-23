Космічна компанія SpaceX, яка готує першу комерційну місію, повідомила про участь у ній 29-річної американки Хейлі Арсенокс, яка в дитинстві перенесла рак кісток.
Читайте такожВ астронавти вперше в історії набирають людей з інвалідністюПоліт на кораблі Crew Dragon профінансував засновник Shift4 Payments мільярдер Джаред Айзекман. Раніше він оголосив збір коштів дитячій дослідницькій лікарні Святого Юди, пообіцявши випадково обраному жертводавцю місце.
Третє крісло на борту займе жінка-лікар з тієї ж лікарні, а четверте отримає власник однієї з компаній, які користуються послугами Shift4 Payments. Кожен член екіпажу повинен представляти чотири стовпи місії - лідерство, надію, щедрість і процвітання. Політ очікується в кінці року, передає kommersant.
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