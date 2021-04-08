За півгодини спостережень температура на Червоній планеті знизилася на 5 градусів.

Вчені опублікували перші дані про погоду на Марсі, відомості про яку були отримані завдяки метеорологічній системі Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

Звіт опубліковано на сайті NASA.

Як повідомляється, MEDA на борту марсохода Perseverance вперше включилася на 30 хвилин 19 лютого, приблизно через день після того, як марсохід приземлився на Червоній планеті.

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MEDA важить близько 5,5 кг і містить набір датчиків навколишнього середовища для реєстрації рівнів запиленості і шести атмосферних умов - вітру (швидкості і напрямку), тиску, відносної вологості, температури повітря, температури поверхні і випромінювання. Система виходить із сплячого режиму щогодини, а після запису і збереження даних переходить в сплячий режим незалежно від роботи ровера. Система записує дані незалежно від того, спить марсохід чи ні, вдень і вночі.

Коли інженери отримали перші дані MEDA на Землі, команда склала свій перший прогноз погоди з кратера Джезеро на Марсі. Дані показали, що коли система почала запис, температура була близько -20 градусів Цельсія на поверхні, і ця температура впала до -25,6 градусів протягом 30 хвилин.

Датчик радіації і пилу показав, що в Езеро була чистіша атмосфера, ніж в кратері Гейла, який знаходиться за 3700 км від нього.

Очікується, що протягом наступного року MEDA надасть цінну інформацію про температурні цикли, теплові потоки, пилові цикли і про те, як частинки пилу взаємодіють зі світлом, що в кінцевому підсумку впливає як на температуру, так і на погоду.

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Переклад: Катерина Лиманська