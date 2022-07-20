Космічний телескоп буде досліджувати темну енергію, темну матерію та екзопланети.

NASA уклало контракт з корпорацією Space Exploration Technologies (SpaceX) на запуск місії космічного телескопа "Ненсі Грейс Роман".

Про це повідомляє SpaceX.

Планується, що новий апарат доповнить вже працюючий космічний телескоп "Джеймса Вебба". Місія буде досліджувати темну енергію, темну матерію та екзопланети.

NASA назвало телескоп на честь Ненсі Грейс Роман, яка працювала над космічним телескопом "Хаббла" — базова конструкція підготовлюваного до запуску апарату багато в чому нагадує його.

Для створення "Ненсі Грейс Роман" Національне розвідувальне управління США (NRO) пожертвувало невикористаний супутник-шпигун, який фактично був секретною версією "Хаббла", зверненої до землі.

Війна в Україні та позиція NASA:

4 липня космонавти РФ Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков розгорнули "прапори" створених Кремлем на Донбасі терористичних організацій, "привітали" із захопленням Лисичанська і Луганської області, а також висловили підтримку повзучої окупації Донецької області.

4 липня 2022 року NASA заявило про те, що вогонь в Україні поширюється на безліч сіл. Були зафіксовані сильні пожежі в Миколаївській і Херсонській областях.

NASA 7 липня зробило заяву, в якій засудило розгортання трьома російськими космонавтами "прапорів" терористичних організацій ДНР і ЛНР на Міжнародній космічній станції.

10 липня 2022 року NASA показало, як виглядає лінія фронту з космосу.

16 липня 2022 року NASA оголосило про підписання угоди з Роскосмосом про обмін місцями на кораблях, що прямують до Міжнародної космічної станції.

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