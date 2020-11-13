Підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабміном України та Урядом США про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях.

Державне космічне агентство України підписало Домовленості в рамках програми NASA «Артеміда» щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марсу, комет та астероїдів в мирних цілях.

Читайте такожВчені знайшли у Всесвіті приховану матеріюТаким чином, Україна стала дев’ятою країною-підписантом Домовленостей щодо «Артеміди», повідомляє Державне космічне агентство України.

Принципи програми передбачають мирне дослідження, прозору діяльність, сумісність систем, надання екстреної допомоги постраждалим в рамках реалізації програми, реєстрацію космічних об'єктів, поширення наукових даних, збереження спадщини та видобуток і використання космічних ресурсів відповідно до Договору по космосу.

Також підписанти зобов'язуються запобігати шкідливому втручанню і планувати безпечне поховання сміття.

“Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми «Артеміда». Перелічені принципи та Домовленості не порушують міжнародних зобов’язань України у сфері космічної діяльності. Також, я переконаний, що Домовленості дадуть новий поштовх до об’єднання держав у започаткуванні багатосторонніх консультацій в контексті розвитку міжнародного космічного права, яке б відповідало сучасним викликам та планам людства в освоєнні космічного простору” - сказав Голова ДКА Володимир Усов.

Також підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях.

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Автор: Людмила Жерновська