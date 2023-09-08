Це дає надію на більші дослідження Марса.

Пристрій, розташований на марсоході NASA Perseverance закінчив перший у світі експеримент з виробництва кисню на Марсі.

В ході експерименту прилад розміром з мікрохвильову піч виробив достатньо кисню, щоб підтримати астронавта протягом декількох годин, пише Sky News. Зокрема, пристрій зміг виробити в цілому 122 г кисню, яких вистачить космонавту на три години.

Результат цього експерименту дає надію на те, що виробництво кисню в більших масштабах зможе підтримати людське життя під час майбутніх досліджень.

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Perseverance приземлився на Червоній планеті в лютому 2021 року і з тих пір періодично спалює вуглекислий газ в атмосфері для отримання невеликої кількості кисню. За словами заступника адміністратора NASA Пем Мелрой, пристрій під назвою MOXIE виробляв кисень 16 разів з моменту першої спроби в квітні 2021 року, і результат значно перевершив початкові цілі. Видання зазначило, що на піку MOXIE виробляв 12 г кисню на годину, що вдвічі перевищувало ціль NASA, і його чистота становила не менше 98%.

Під час останнього запуску минулого місяця прилад виробив 9,8 г кисню.

"Вражаючі характеристики MOXIE показують, що з атмосфери Марса можна витягувати кисень, який міг би допомогти постачати повітря, придатне для дихання, або ракетне паливо для астронавтів", - прокоментувала вона.

Місія Perseverance на Марсі

Головна мета марсохода Perseverance - це пошук ознак давнього мікробного життя на планеті. А MOXIE зосередився на вивченні умов для подальших досліджень на Марсі, які могла б проводити людина.

Рік тому стало відомо, що в дельті стародавньої річки марсохід Perseverance виявив важливі зразки, які допоможуть визначити, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті.

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