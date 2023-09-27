Приголомшливий вибух Ета Кіля був, мабуть, найдраматичнішою астрономічною подією, яку людство коли-небудь спостерігало.

Вчені зібрали в один фільм 20 років спостережень за подвійною зіркою Ета Кіля, яка може знищити Землю. Глядачі можуть побачити наслідки настільки сильного вибуху, що немає слів для опису його масштабу.

Зірка Ета Кіля двічі займала друге місце в списку найяскравіших зірок, поступаючись тільки Сіріусу. Нічого подібного світ не бачив з часів спалаху наднової Кеплера в 1604 році, а Ета Кіля залишалася яскравою набагато довше. Зірка оповита пилом, викинутим в результаті вибуху, що засмучує астрономів-оптиків, які намагаються зрозуміти, що сталося, але інструменти, що працюють в інших частинах спектру, наприклад рентгенівські промені, дають більше інформації.

Пил був не єдиною перешкодою для спостереження за Ета Кіля. Вона розташована так далеко на півдні, що довгий час жоден з телескопів не міг її побачити. І тільки в останні десятиліття, коли космічні телескопи стали здатні бачити все небо, астрономи змогли дізнатися більше інформації.

Ета Кіля насправді являє собою дві великі зірки. Менша має масу приблизно в 30-80 разів більше за Сонце. Вважається, що в даний час більша з них має масу близько 90-100 сонячних мас. Це робить її однією з наймасовіших зірок у нашому регіоні галактики, але 200 років тому вона була ще більшою. Так зване "Велике виверження", що викликало додаткову яскравість, скинуло масу, що перевищує Сонце в 10-45 разів.

Навіть телескоп Чандра не має достатньої роздільної здатності, щоб побачити дві зірки окремо, але спотворене кільце рентгенівського випромінювання дало астрономам можливість краще зрозуміти їх поведінку. Ці спостереження показують, що матерія, викинута під час Великого виверження, розширюється з феноменальною швидкістю 7 мільйонів кілометрів на годину. При такій швидкості вона добереться від Сонця до Землі менш ніж за добу.

Хмара матерії, що оточує Ета Кіля, викинута під час Великого виверження та подій, що передували йому, відома як туманність Гомункул. Перші рентгенівські телескопи виявили всередині неї кільце джерел світла. Однак лише зараз астрономи виявили вторинну оболонку, яка випромінює рентгенівські промені.

"Ми інтерпретували це слабке рентгенівське випромінювання як вибухову хвилю Великого виверження в 1840-х роках", - розповів доктор NASA Майкл Коркоран. "Воно розповідає важливу частину передісторії Ета Кіля, яку інакше ми б не впізнали".

Вчені вважають, що зірка і туманність - результат однієї і тієї ж події. Вони вважають, що Велике виверження передувало іншій події, що сталася між 800 і 220 роками до нашої ери. Газ з низькою щільністю від цієї події рухається дуже швидко за людськими мірками, але матерія після Великого виверження все ще досить повільно наздоганяє його, створюючи ударну хвилю, яка досягає мільйонів градусів і випускає рентгенівські промені. Видимий матеріал у Гомункулі відстає, рухаючись приблизно на третину швидкості.

Зірка Ета Кіля - останні новини

У 2019 році телескоп Hubble зробив фото, яке розкриває нові деталі космічного вибуху, що відбувається за 7500 світлових років від Землі в подвійній зоряній системі під назвою Ета Кіля.

Вибух триває з 1838 року, коли астрономи вперше виявили спалах в системі. Через що зоряна система стала другою найяскравішою зіркою на небосхилі з 1844 року, поступаючись лише Сіріусу.

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