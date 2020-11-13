Вчені не знають причини смерті дітей, однак переконані, що останні хвилини життя немовлят були «болючими» для їхніх родичів.

У 2013 році в могилі в Австрії, якій вже понад 30 тисяч років, знайшли найдавніше поховання малюків-близнюків, а поряд ще одну могилу з дитиною тієї доби. Проте тільки тепер вчені змогли встановити родинні зв’язки, у яких перебували загиблі.

Про це повідомляє Science alert.

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Один з малюків помер невдовзі після народження, його брат ще прожив 50 днів чи трохи більш ніж 7 тижнів. Археологи знайшли ще одну дитину (хлопчика), поховану за 1,5 метри від зазначеної могили. Імовірно, малюк є двоюрідним братом близнюків.

У подвійному захороненні також знайшли буси з кісток мамонта, загострений лисий різець і три молюски, які, можливо, були частиною прикрас.

Могила уціліла завдяки бивню мамонта, що зберіг людські рештки від впливу довкілля й часу.

Родинні зв’язки вчені встановили завдяки знайденому ДНК. Ба більше, загиблі діти були однояйцевими близнюками, що на сьогодні є вкрай рідкісним випадком народження.

«Той факт, що з решток крихкого немовляти можна дістати достатню кількість високоякісного старого ДНК для аналізу геному, випередив усі наші очікування і може порівнюватися з лотерейним білетом», – зауважують дослідники.

Для визначення віку дітей науковці проаналізували верхній другий різець і так звану «лінію новонародженого» – темну лінію на зубній емалі, яка відділяє «внутрішньоутробну» емаль від емалі після народження.

Ці лінії та розвиток скелету підтвердили, що близнюки були або повністю, або майже доношеними. Схоже на те, що давні люди поховали спершу одного, а потім відкрили могилку знову й поховали інше немовля.

При цьому, згідно з дослідженнями хімічних елементів на зубах, кожен хлопчик був на грудному вигодовуванні. Водночас «двоюрідний брат» близнюків, імовірно, мав проблеми з харчуванням: його матір могла страждати на мастит або загинула під час пологів.

Вчені не знають причини смерті дітей, однак переконані, що останні хвилини життя немовлят були «болючими» для їхніх родичів, про що свідчить обране місце для поховання, неодноразове повернення до нього і прикраси всередині могили. Вочевидь, «смерть немовлят була великою втратою для спільноти мисливців та їхнього виживання».

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Автор: Яна Ставська