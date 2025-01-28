Мисливець за скам'янілостями Пітер Бенніке натрапив на незвично затверділу грудку, що містила шматочки морської лілії в шматку крейди.

Вкрай рідкісну скам'янілість блювоти тварини епохи динозаврів було виявлено в Данії. Про це пише The Independent.

Знахідка була зроблена аматором-мисливцем за скам'янілостями на скелях Стевнс, які є "винятковим доказом" падіння метеорита на Землю близько 65 мільйонів років тому, що поклало кінець ері динозаврів.

Мисливець за скам'янілостями Пітер Бенніке натрапив на незвично затверділу грудку, що містила шматочки морської лілії в шматку крейди. Потім він приніс свою знахідку в музей, де її очистив і вивчив голландський експерт з морських лілій Джон Ягт.

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Дослідники датували відригнуту скам'янілість тварини кінцем крейдяного періоду, близько 66 мільйонів років тому. Вчені дійшли висновку, що в блювоті містилося два види морських лілій, які, ймовірно, були з'їдені рибою. У заяві Музею Східної Зеландії сказано:

"Колекція складалася щонайменше з двох різних видів морських лілій, змішаних у круглій грудці, і, мабуть, це останки морських лілій, з'їдених твариною, яка згодом відригнула неперетравлювані частини".

Куратор музею Єспер Мілан назвав викопне "справді незвичайною знахідкою".

"Морські лілії не є особливо поживною їжею, оскільки здебільшого складаються з вапняних пластин, що утримуються разом дуже небагатьма м'якими частинами", - пояснив він, додавши:

"Але ось тварина, ймовірно, вид риби, яка 66 мільйонів років тому харчувалася морськими ліліями, що мешкали на дні крейдяного моря, і відригувала скелетні частини назад".

Дослідники заявили, що подальше вивчення викопного може дати уявлення про відносини між хижаками і здобиччю в морі крейдяного періоду, а також про харчові ланцюги того часу.

Очікується, що викопні рештки будуть виставлені на невеликій виставці в лютому.

Важливо, що такі скам'янілості мають ключове значення для реконструкції стародавніх екосистем і можуть надати важливі знання про те, які тварини їли яких тварин.

Досліджуючи скам'янілості на предмет неперетравлених рослин і залишків здобичі, вчені змогли реконструювати схеми харчування кількох видів і екологію того часу.

Вони були здивовані, виявивши згорілі залишки рослин у деяких викопних фекаліях гігантських травоїдних динозаврів, що підняло питання про те, чи навмисно ці тварини їли деревне вугілля, щоб нейтралізувати токсини у своїй їжі.

Новини археології

Вчені зібрали докази того, що стародавні морські рептилії колись плавали там, де зараз розташована Колумбія, і ці істоти, мабуть, були більш грізними хижаками, ніж, наприклад, сучасні косатки.

Палеонтологи реконструювали життя гігантських рептилій і безхребетних, які процвітали в багатому середовищі приблизно 130 мільйонів років тому, і прочинили вікно у світ, що виходить за рамки того, що вважається нормою для сучасних морів.

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