Вчені вивчили величезну кількість даних, щоб на їхній основі зробити висновки.

Вчені зібрали докази того, що стародавні морські рептилії колись плавали там, де зараз розташована Колумбія, і ці істоти, мабуть, були більш грізними хижаками, ніж, наприклад, сучасні косатки.

Палеонтологи реконструювали життя гігантських рептилій і безхребетних, які процвітали в багатому середовищі приблизно 130 мільйонів років тому, і прочинили вікно у світ, що виходить за межі того, що вважається нормою для сучасних морів, пише Earth.

Експерти виявили, що деякі з цих рептилій могли досягати довжини понад 10 метрів, що натякає на надзвичайно потужний спосіб життя.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у Zoological Journal of the Linnean Society, ці істоти перебували на сьомому рівні в реконструйованому харчовому ланцюзі крейдяного періоду, в той час як сучасні косатки і великі білі акули рідко піднімаються навіть вище шостого. Тому можна припустити, що стародавні рептилії могли їсти косаток як закуску.

В основі цих відкриттів лежить робота біологічного факультету Університету Макгілла, очолювана докторантом Дірлі Кортес і професором Хансом Ларссоном.

Великі хижаки, як правило, домінують на вершині будь-якого морського харчового ланцюга, який вчені називають "трофічними рівнями".

Сучасні морські системи зазвичай досягають природної межі приблизно на шостому такому рівні, де такі види, як косатки, перебувають на вершині енергетичної піраміди.

У дослідженні стародавніх морських рептилій використовували дані про розміри їхніх тіл, можливі інструменти харчування та порівняння з сучасними морськими видами для створення докладної структури того, хто кого їв у зниклому колумбійському морі.

Додаткові дослідження можуть показати, що за мільйони років океани здатні породжувати хижаків, більш грізних, ніж ті, що відомі нам сьогодні.

Що ще відомо про тварин, які жили задовго до людей

Раніше УНІАН повідомляв, що у США виявили щелепи морського чудовиська віком 80 мільйонів років. Тупі зуби, що вистилають щелепи, демонструють грубу силу, яку мозазаври застосовували до своєї здобичі.

Крім того, палеонтологи виявили унікального дельфіноподібного морського крокодила з епохи динозаврів. Він жив близько 135 мільйонів років тому в мілководних морях, які колись розташовувалися там, де зараз знаходиться Німеччина.

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