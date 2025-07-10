Археолог знайшов давнє християнське поселення завдяки 'загадковій карті'

Вчений розповів, що виявив це місце недалеко від йорданського села Ель-Ірак, у районі, відомому як Айн-ель-Калаа.

Археолог виявив ймовірні залишки давно забутого візантійського поселення, що відкриває нові горизонти в історії християнства на Близькому Сході. Про це пише FOX News.

Мусаллам Р. Аль-Равахнех, доцент кафедри археології Університету Мута в Йорданії, вважає, що він знайшов стародавнє поселення Тараїс, орієнтуючись на загадкову мапу Мадаби - дивовижну мозаїку, яка століттями спантеличувала істориків. Вчений розповів, що виявив це місце недалеко від йорданського села Ель-Ірак, у районі, відомому як Айн-ель-Калаа.

Хоча це місце загубилося в безвісності, він зазначив, що колись процвітаюче поселення розташовувалося "стратегічно" вздовж торговельних шляхів, що ведуть у південно-східний регіон Мертвого моря. На місці розкопок Аль-Равахнех і його команда виявили артефакти, від черепків кераміки і кам'яних знарядь до залишків скла. Під час розкопок він також виявив скам'янілості.

Відео дня

Зазначається, що територія була заповнена архітектурними залишками, зокрема візантійською церквою. На запитання про те, що було найцікавішим відкриттям на цьому місці, Аль-Равахнех вказав на кілька відкриттів, включно з християнською церквою і пресом для віджимання оливкової олії.

У церкві, яку історик назвав "базилікоподібною", збереглися фрагменти мозаїчних підлог, типові для візантійських християнських споруд. Археолог сказав:

"Вона відображає візантійський стиль, включаючи помітний вхід і можливі залишки декоративних елементів".

Цікаво, що археологи також виявили різні написи, які, за словами Аль-Равахнеха, пов'язані з давніми похоронними обрядами. Хоча написи потребують подальшого вивчення, професор заявив, що вони "можуть містити християнські образи та відсилання", що дасть змогу краще зрозуміти стародавні релігійні практики. Археологи також виявили різні написи.

Аль-Равахнех вважає, що це місце було занедбане до VII століття н.е., ґрунтуючись на даних археологів про діяльність у цьому районі. Експерт вказав на зміни торговельних шляхів, землетруси і зміни навколишнього середовища як можливі причини. Він також зазначив, що в VII столітті територія перейшла з-під візантійського контролю під ісламський.

Вчений додав, що наразі тривають подальші дослідження, включно з обстеженням прилеглих територій і додатковим аналізом знайдених артефактів.

Аль-Равахнех висловив сподівання, що майбутні дослідження "поліпшать розуміння Тараїса і його значення в ширшому контексті візантійської археології в Йорданії".

Новини археології

Найстаріші у світі відомі сталеві "голки для акупунктури", вік яких становить близько 2000 років, було виявлено в Китаї. Ці стародавні голкоподібні артефакти було знайдено в знаменитій гробниці в провінції Цзянсі на сході Китаю. Гробниця віком 2000 років належала імператору Лю Хе з династії Західна Хань, який пізніше став відомий як маркіз Хайхун.

Вас також можуть зацікавити новини: