Хіггс відомий тим, що передбачив існування однієї з елементарних частинок - бозона - за 48 років до його відкриття.

Помер один із найавторитетніших фізиків у світі та лауреат Нобелівської премії з фізики Пітер Гіггс. Вченому було 94 роки. Хіггс передбачив існування однієї з елементарних частинок - бозона - за 48 років до його відкриття, який і назвали на його честь.

Про смерть Хіггса повідомили в Единбурзькому університеті, де він працював. "Професор Пітер Хіггс помер у віці 94 років. Він мирно пішов із життя у себе вдома, після нетривалої хвороби", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті університету.

У повідомленні університету сказано, що бачення і уява геніального вченого "збагатили наші знання про навколишній світ".

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Свої головні роботи професор Гіггс написав ще 50 років тому. Він намагався пояснити, чому елементарні частинки, з яких складається Всесвіт, мають масу. 2012 року вчені використали Великий адронний колайдер Європейської організації ядерних досліджень і нарешті виявили цю частинку, яку й назвали на честь автора, бозоном Хіггса.

У 2013 році революційна робота Хіггса, що пов'язує різні сили Всесвіту воєдино за допомогою частинки, що переносить масу, удостоїлася Нобелівської премії з фізики.

Колеги вченого розповіли, що в житті він був сором'язливим і уникав преси. Коли його оголосили лауреатом Нобелівської премії, він розплакався, але сказав журналістам так: "Дуже приємно іноді виявлятися правим".

Нобелівські лауреати

29 березня помер лауреат Нобелівської премії з економіки, ізраїльсько-американський психолог і економіст Даніель Канеман. Про смерть ученого повідомила його прийомна дочка Дебора Трейсман. Однак вона не уточнила обставин і місця смерті Канемана, якому було 90 років.

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