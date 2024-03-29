Науковцю було 90 років.

Помер лауреат Нобелівської премії з економіки, ізраїльсько-американський психолог і економіст Даніель Канеман.

Про смерть ученого повідомила його прийомна дочка Дебора Трейсман. Однак вона не уточнила обставин і місця смерті Канемана, якому було 90 років, написало видання The Washington Post.

Хто такий Канеман

Канеман був одним з основоположників поведінкової економіки - напряму, який вивчає вплив соціальних, когнітивних, емоційних та інших чинників на ухвалення людьми тих чи інших економічних рішень.

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У 2002 році вчений отримав Нобелівську премію з економіки "за застосування психологічної методики в економічній науці, особливо - під час дослідження формування суджень і ухвалення рішень в умовах невизначеності".

Канеман був одружений зі знаменитою дослідницею уваги і пам'яті Енн Трісман.

У 2001 році він став членом Національної академії наук США.

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