Навіть поїздка до сусіднього міста може дати певний позитивний ефект.

Закордонні подорожі набувають популярності з кожним роком. Окрім простого відпочинку та пізнання нового мандри позитивно впливають і на здоров’я, пише Australian Associated Press.

Вчені з Університету Едіт Коуен у місті Перт (Західна Австралія) з’ясували, що закордонні поїздки допомагають людям виглядати молодшими. "Старіння, як процес, є незворотним. Хоча це неможливо зупинити, його можна уповільнити", – сказала виданню дослідниця Фанглі Ху.

Знайомство з новими культурами, мовами, оточенням може стимулювати реакцію на стрес, укріпити імунну систему і підвищити швидкість метаболізму, кажуть дослідники.

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"Простіше кажучи, система самозахисту стає більш стійкою. Гормони, що сприяють відновленню та регенерації тканин, можуть вивільнятися та сприяти функціонуванню системи самовідновлення", — пояснила пані Ху.

За словами дослідниці, туристичні подорожі фактично є частиною здорового способу життя, адже вони потенційно можуть сприяти фізичному та психічному здоров’ю, сповільнюючи старіння організму. Перебуваючи далеко від звичної рутини, люди, швидше за все, будуть активними, авантюрними та інтерактивними.

"Подорожуючи, ви можете зануритися в нове середовище – особливо в терапевтичні пейзажі, такі як ліси та пляжі – і вони можуть допомогти зменшити стрес і покращити психічне благополуччя людей. Подорожі можуть сприяти фізичній активності, як-от ходьба, піші прогулянки, їзда на велосипеді – багато видів діяльності, які можуть покращити здоров’я серцево-судинної системи, метаболізм, напруження м’язів і багато інших аспектів функціональності тіла", – сказала пані Ху.

При цьому психологічний аспект подорожей теж важливий. У подорожі люди активніше взаємодіють з цікавими незнайомцями – іншими туристами, місцевими жителями чи навіть тваринами. А це може покращити настрій, зменшити відчуття самотності та покращити когнітивні функції, каже дослідниця.

Звичайно, не все в подорожі приносить задоволення або розслабляє. Загублений паспорт, вкрадений телефон чи спізнення на літак користі для здоров’я не принесе, визнає Ху.

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Як писав УНІАН, Lonely Planet назвав найкращі місця в Європі, куди можна поїхати взимку. Європейські туристичні напрямки можуть запропонувати мандрівникам відпочинок на будь-який смак – від культурного міського до екстремального на природі.

Також ми розповідали, що мальовничий і неймовірно віддалений острів може стати туристичним хітом наступного року. Коли в Барселоні і Венеції не знають, як спекатися натовпів туристів, усе більше людей дивляться в бік досі порожніх туристичних напрямків.

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