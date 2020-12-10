Під час приземлення при торканні посадкового майданчика корабель зруйнувався і вибухнув.

Прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнув на фінальній стадії першого випробувального польоту.

Трансляція велася на YouTube-каналі SpaceX.

Новітній надважкий корабель Starship успішно стартував з полігону в штаті Техас і досяг планової висоти в 12,5 кілометрів, а потім повернувся на Землю. Для всього цього йому знадобилося 6 хвилин 42 секунди.

Однак, під час приземлення при торканні посадкового майданчика корабель зруйнувався і вибухнув.

Попри невдачу на фінальній стадії випробувань у SpaceX вважають, що політ відбувся добре.

"Успішний підйом, перемикання на верхній бак і точне управління закрилками до точки приземлення", - написав засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

При цьому він зазначив, що невдале приземлення корабля викликане високою швидкістю при посадці.

"Тиск у паливному баку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX, чорт забирай!", - зазначив засновник SpaceX.

"Марс, ми йдемо!", - додав Ілон Маск.

Нагадаємо, напередодні SpaceX не змогла запустити перший прототип корабля для польотів на Марс. За секунду до старту відбулося автоматичне вимкнення одного з двигунів Raptor.

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Що цьому передувало

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс у найближчі шість років", а в кращому випадку - у наступні чотири роки.

SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала Політ на 150 метрів.

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Автор: Олександр Топчій